Mega bloqueo de transportistas hoy 6 de abril, en vivo: carreteras afectadas al momento y vías alternas
Transportistas y agricultores realizan un paro nacional indefinido desde las 07:00 horas, con bloqueos en carreteras clave y demandas de seguridad y apoyo al campo
Mega bloqueo de transportistas 2026: ¿Cuáles son las vías alternas? Lista
No hay una lista oficial de vías alternas cerrada al momento de los reportes más recientes, porque los organizadores no habían detallado con precisión en qué tramo iniciarían los cierres, si serían totales, parciales o con toma de casetas. Por eso, la ruta más segura para los conductores es priorizar carreteras libres paralelas, evitar accesos directos a casetas señaladas y usar trayectos urbanos o regionales solo si el viaje es estrictamente necesario.
La guía práctica para este lunes 6 de abril de 2026 pasa por cinco puntos: salir antes del arranque de las movilizaciones; evitar autopistas anunciadas como México-Querétaro, México-Puebla, México-Pachuca y México-Cuernavaca; buscar carreteras libres paralelas cuando el traslado sea forzoso; revisar aplicaciones de tráfico y reportes locales antes de cada caseta; y, si el trayecto no urge, posponerlo hasta que haya claridad sobre cierres parciales o liberación de carriles. La propia cobertura periodística subraya que el detalle fino de los bloqueos se conocería minutos antes o ya con la protesta iniciada.
¿A qué hora inicia el mega bloqueo de transportistas hoy lunes 6 de abril?
El paro nacional está programado para arrancar a las 07:00 horas del lunes 6 de abril de 2026, con posibilidad de que las movilizaciones crezcan conforme avance la mañana. Las organizaciones también confirmaron que el paro fue planteado como indefinido, aunque en antecedentes similares algunos cierres se han relajado tras cuatro o cinco horas en ciertos puntos.
Ese horario resulta crítico porque coincide con el regreso a actividades tras el periodo vacacional y con uno de los momentos de mayor carga vehicular del año, una razón por la que el anuncio ha encendido alertas entre automovilistas, transporte de carga y usuarios de accesos metropolitanos. Los líderes del movimiento sostienen que aplazaron la protesta para no pegar de lleno a los vacacionistas, pero mantienen la presión al gobierno por la falta de soluciones.
¿Cuáles son las demandas del paro nacional de transportistas 2026?
La exigencia principal es mayor seguridad en carreteras, con reclamos por robos, extorsiones, desapariciones, homicidios y pérdidas de mercancía. A eso se suma el reclamo del sector agrícola por la caída de la producción, los altos costos de diésel, fertilizantes e insumos, la falta de financiamiento y los bajos precios que reciben los productores, un escenario que, según las organizaciones, ya compromete el transporte de alimentos y el abasto.
Además, los convocantes piden desactivar retenes que consideran focos de extorsión, reforzar el patrullaje de la Guardia Nacional, instalar cámaras y botones de alerta, crear una fiscalía especializada para delitos contra el transporte de carga y dar apoyo a las familias de víctimas de la violencia en carretera. En el frente agropecuario, también demandan freno a importaciones indiscriminadas, precios justos, una banca de desarrollo para el campo y una reunión directa con la presidenta, porque aseguran que el diálogo previo no dejó respuestas concretas.
Minuto a minuto del mega bloqueo de transportistas hoy 6 de abril, en vivo
El mega bloqueo de transportistas y agricultores está confirmado, con una convocatoria de paro nacional indefinido impulsada por la ANTAC y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano. Los reportes publicados durante el día coincidían en que habría afectaciones en al menos 20 estados, aunque todavía sin un mapa final de cierres punto por punto.
Para los automovilistas, la alerta se concentra en corredores clave como México-Querétaro, México-Puebla, México-Pachuca, México-Cuernavaca, Arco Norte, Circuito Exterior Mexiquense, México-Toluca, la Federal 45 y la 49, además de rutas del Bajío, Occidente y el Pacífico.