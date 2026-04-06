Mega bloqueo de transportistas hoy 6 de abril, en vivo: carreteras afectadas al momento y vías alternas

Mega bloqueo de transportistas 2026: ¿Cuáles son las vías alternas? Lista

No hay una lista oficial de vías alternas cerrada al momento de los reportes más recientes, porque los organizadores no habían detallado con precisión en qué tramo iniciarían los cierres, si serían totales, parciales o con toma de casetas. Por eso, la ruta más segura para los conductores es priorizar carreteras libres paralelas, evitar accesos directos a casetas señaladas y usar trayectos urbanos o regionales solo si el viaje es estrictamente necesario.

La guía práctica para este lunes 6 de abril de 2026 pasa por cinco puntos: salir antes del arranque de las movilizaciones; evitar autopistas anunciadas como México-Querétaro, México-Puebla, México-Pachuca y México-Cuernavaca; buscar carreteras libres paralelas cuando el traslado sea forzoso; revisar aplicaciones de tráfico y reportes locales antes de cada caseta; y, si el trayecto no urge, posponerlo hasta que haya claridad sobre cierres parciales o liberación de carriles. La propia cobertura periodística subraya que el detalle fino de los bloqueos se conocería minutos antes o ya con la protesta iniciada.