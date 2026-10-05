MasterChef Celebrity Colombia 2026: ¿quién es el eliminado de este 5 de octubre?

El reto de eliminación de Masterchef Celebrity Colombia 2026 enfrenta hoy a Verónica Orozco, Mariana Mozo, Martica Restrepo y Luciano D’Alessandro.

Eliminado Masterchef Colombia 5 de octubre | @canalrcn

Avanzan las emociones de Masterchef Celebrity Colombia, un reality que tiene una gran demanda de audiencia por parte de las personas en sus hogares. En esta ocasión, se viene un nuevo reto de eliminación, uno de los momentos de más tensión entre los participantes porque está en juego la permanencia en la cocina.

¿Quién es el eliminado de Masterchef Celebrity Colombia 2026, hoy 5 de octubre?

Son cuatro los participantes que tienen el temido delantal negro y los que deben sacar a flote sus dotes culinarios para permanecer en el programa por una semana más. Quienes están en zona de ebullición son Verónica Orozco, Mariana Mozo, Martica Restrepo y Luciano D’Alessandro.

Vale la pena mencionar que ellos deben buscar la salvación por medio de un plato a su elección, pero deben tenerlo listo en máximo 60 minutos. Una vez pase ese tiempo, los jueces del show evaluarán esa preparación y el que menos guste bajo su criterio será quien le diga adiós a la cocina.

Masterchef Colombia 2026: lista de todos los eliminados

Hugo Gómez

Angélica Blandón

Diana Mina

Lina Tejeiro

Luisa Vergara ‘Lui’

Iván Marín

Milena López

Sebastián Vega ‘Sebas’

Virginia Lizcano

Tavo Bernate

Víctor Tarazona.

Cómo ver Masterchef Celebrity Colombia por televisión y streaming

Entre semana, todos los capítulos del programa se emiten de 9 a 11 de la noche (domingos de 8 a 10). También puede seguir en vivo las emociones de cada episodio en la señal de YouTube del Canal RCN. En la misma app, instantes después de culminarse el reality, estará disponible para mirar en cualquier momento del día.

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