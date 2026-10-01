Rating Colombia del 30 de septiembre de 2026, según CNC: Yo Me Llamo no se baja del liderato

El concurso de canto sigue siendo lo más visto en las noches por los colombianos.

Yo Me Llamo, programa musical | Captura de pantalla Caracol TV.

En la televisión colombiana, ‘Yo Me Llamo’ continúa consolidándose como uno de los programas favoritos de la audiencia y se mantiene como el espacio más visto del país. El reality de Caracol Televisión ha logrado captar la atención de los televidentes con sus imitaciones, presentaciones y la competencia entre sus participantes, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas del rating nacional.

Rating en Colombia del 30 de septiembre de 2026, según CNC

Yo Me Llamo – Caracol TV | 13,52% Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 11,41% Masterchef Celebrity – RCN | 7,48% Noticias Caracol MD – Caracol TV | 6,78% Pa Seguirte Queriendo – RCN | 6,77% Noticias RCN PRM – RCN | 5,89% María la Caprichosa – Caracol TV | 5,83% La Rosa de Guadalupe – RCN | 5,62% Destinos Cruzados – Caracol TV | 3,98% Enfermeras – RCN | 3,80%

Programación de fútbol para este jueves, 1 de octubre de 2026

5:10 a.m. | Japón vs Ecuador – Amistoso Internacional

11:00 a.m. | Azerbaiyán vs Liechtenstein – UEFA Liga de Naciones

1:45 p.m. | Dinamarca vs Portugal – UEFA Liga de Naciones

1:45 p.m. | Alemania vs Serbia – UEFA Liga de Naciones

1:45 p.m. | Grecia vs Países Bajos – UEFA Liga de Naciones

1:45 p.m. | Irlanda vs. Austria – UEFA Liga de Naciones

8:00 p.m. | Inter Bogotá vs. Once Caldas – Liga BetPlay Dimayor

Rating en Colombia: funcionamiento de la medición

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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