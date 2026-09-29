Rating Colombia del 28 de septiembre de 2026, según CNC: ¿Quién fue eliminado en Masterchef Celebrity?

Un nuevo participante se despidió del reality de cocina más popular del mundo. Lo cual se robó el show este lunes.

Masterchef Celebrity Colombia 28/09/ Canal RCN.

Todos los lunes se marca una diferencia notable, a comparación de los fines de semana, en el rating de la televisión colombiana. En especial porque regresan los programas que más le llaman la atención a los televidentes como los realitys y las telenovelas. Por tal motivo en Claro Sports les traemos todos los detalles de lo sucedido este lunes 28 de septiembre del 2026.

Rating en Colombia del 28 de septiembre de 2026, según CNC

1. Yo me llamo | Canal Caracol | 14.77%

2. Noticias Caracol PRM | 12.64%

3. Masterchef Celebrity | Canal RCN | 8.50%

4. Noticias Caracol MD | 7.18%

5. Pa’ seguirte queriendo | Canal RCN | 6.67%

6. María la caprichosa | Canal Caracol | 5.91%

7. Noticias RCN PRM | 5.24%

8. La rosa de Guadalupe | Canal RCN | 5.21%

9. Enfermeras | Canal RCN | 4.17%

10. Noticias Caracol AM | 3.87%

¿Quién fue eliminado en Masterchef Celebrity este lunes, 28 de septiembre?

Después de una noche dulce en las cocinas de Masterchef Celebrity Colombia, ya que los sentenciados debían crear su mejor postre para salvar su pellejo. Finalmente Víctor Tarazona se despidió del reality show, tras el anuncio de Jorge Raush. En medio de la tristeza de sus compañeros, el actor tomó sus cuchillos y le dijo adiós a la competición.

Tras el más reciente reto de eliminación, asó quedó el histórico de los eliminados en Masterchef Celebrity 2026: Hugo Gómez, Angélica Blandón, Diana Mina, Lina Tejeiro, Luisa Vergara ‘Lui’, Iván Marín, Milena López, Sebastián Vega ‘Sebas’, Virginia Lizcano, Tavo Bernate y Víctor Tarazona.

Programación de fútbol para este martes, 29 de septiembre de 2026

01:45 p.m. | España vs Croacia | Nations League.

01:45 p.m. | República Checa vs Inglaterra | Nations League.

03:30 p.m. | Deportivo Pereira vs Independiente Santa Fe | Liga BetPlay.

08:05 p.m. | Independiente Medellín vs Millonarios | Liga BetPlay.

Rating en Colombia: funcionamiento de la medición

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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