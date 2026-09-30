Rating Colombia del 29 de septiembre de 2026, según CNC: Masterchef Celebrity se aferra al top 3

El rating en Colombia mantiene a MasterChef Celebrity entre los programas más vistos. El reality de cocina se aferra al Top 3 de audiencia.

Nuevo capítulo de Masterchef Celebrity | Canal RCN.

La televisión colombiana continúa con una competencia reñida por conquistar a la audiencia y MasterChef Celebrity Colombia vuelve a demostrar que sigue siendo uno de los formatos más fuertes del prime time. El reality de cocina se mantiene aferrado al Top 3 de los programas más vistos del país, resistiendo ante las diferentes producciones que buscan quedarse con los primeros lugares del rating. Su presencia constante entre los espacios con mayor audiencia confirma el interés que continúa generando entre los televidentes colombianos, en una batalla por el rating que cada noche deja nuevos movimientos.

Rating en Colombia del 29 de septiembre de 2026, según CNC

Yo Me Llamo – Caracol TV | 13,65% Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 11,50% Masterchef Celebrity – RCN | 7,95% Noticias Caracol MD – Caracol TV | 6,82% Pa Seguirte Queriendo – RCN | 6,65% María la Caprichosa – Caracol TV | 6,05% Noticias RCN PRM – RCN | 5,51% La Rosa de Guadalupe – RCN | 5,35% Enfermeras – RCN | 4,30% Rafael Orozco El Ídolo – Caracol TV | 4,09%

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Rating en Colombia: funcionamiento de la medición

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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