Atlético Nacional es favorito al título en la Liga BetPlay 2026-II por los talentos de su nómina y tras ser el equipo que más puntos sumó en la fase todos contra todos.

Atlético Nacional fue líder en la Liga BetPlay 2026-II | Atlético Nacional

Atlético Nacional para el segundo semestre de la Liga BetPlay 2026 firmó la nómina más costosa de los 20 equipos participantes, avaluada en 24 millones de euros, según el portal web Transfermarkt. El último título de Liga para el cuadro verdolaga fue en el segundo semestre del 2024 por lo que su hinchada comienza a pedir resultados deportivos, que lo reafirmen como el club más veces campeón del fútbol colombiano.

El equipo verde de Antioquia cabalgó la Liga BetPlay y fue líder a partir de la fecha 5. En total fueron 40 puntos producto de 12 victorias, cuatro empates y tres derrotas, siendo primero en la tabla de posiciones y lo que le permitió ser cabeza del grupo A y disponer de la ventaja deportiva para los Cuadrangulares Semifinales. El equipo dirigido por Lucás González afronta las finales de Liga con el ego herido, luego de ser eliminado de la final de Copa Colombia a manos del Once Caldas.

Atlético Nacional compartirá grupo con Independiente Medellín, su clásico rival, Once Caldas e Independiente Santa Fe. En la fase regular empató contra el ‘blanco, blanco’, en la última jornada, y ganó ante el Poderoso de la Montaña y el León, ambos encuentros jugados en el estadio Atanasio Girardot. El ‘Rey de Copas’ dispone de su grupo completo para los cuadrangulares, destacándose la recuperación de Neider Parra y el regreso de Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo de la convocatoria de la Selección Colombia.

Resultados del Deportivo Cali en el todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-II

Fecha 1: 4-1 vs. Boyacá Chicó (visitante).

4-1 vs. Boyacá Chicó (visitante). Fecha 2: 3-0 vs. Jaguares (visitante).

3-0 vs. Jaguares (visitante). Fecha 3: 3-1 vs. Junior (local).

3-1 vs. Junior (local). Fecha 4: 0-1 vs. América de Cali (visitante).

0-1 vs. América de Cali (visitante). Fecha 5: 2-0 vs. Independiente Santa Fe (local).

Fecha 6: 2-1 vs. Fortaleza FC (visitante).

2-1 vs. Fortaleza FC (visitante). Fecha 7: 2-1 vs. Deportivo Cali (local).

2-1 vs. Deportivo Cali (local). Fecha 8: 5-1 vs. Alianza FC (visitante).

5-1 vs. Alianza FC (visitante). Fecha 9: 0-0 vs. Deportes Tolima (local).

0-0 vs. Deportes Tolima (local). Fecha 10: 2-0 vs. Águilas Doradas (local).

2-0 vs. Águilas Doradas (local). Fecha 11: 0-2 vs. Llaneros FC (visitante).

0-2 vs. Llaneros FC (visitante). Fecha 12: 1-1 vs. Millonarios (local).

1-1 vs. Millonarios (local). Fecha 13: 3-2 vs. Internacional de Bogotá (visitante).

3-2 vs. Internacional de Bogotá (visitante). Fecha 14: 3-0 vs. Deportivo Pasto (local).

3-0 vs. Deportivo Pasto (local). Fecha 15: 0-1 vs. Cúcuta Deportivo (visitante).

0-1 vs. Cúcuta Deportivo (visitante). Fecha 16: 2-1 vs. Independiente Medellín (local).

Fecha 17: 1-1 vs. Atlético Bucaramanga (visitante).

1-1 vs. Atlético Bucaramanga (visitante). Fecha 18: 4-3 vs. Deportivo Pereira (local).

4-3 vs. Deportivo Pereira (local). Fecha 19: 1-1 vs. Once Caldas (local).

La nómina estelar de Atlético Nacional para los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay 2026-II

James Rodríguez, capitán de Atlético Nacional | Vizzor

Atlético Nacional tiene en el top 3 de los jugadores más valiosos a Juan Manuel Rengifo, jugador de 21 años, avaluado en 5 millones de euros y que fue formado en la cantera del ‘Verdolaga’. Le sigue Cristian Arango, que tuvo que ser operado por una rotura de ligamento cruzado anterior, y Elias Cabrera, volante argentino que pertenece a Vélez Sarsfield y que ha tenido una destacada actuación en el segundo semestre de la Liga.

Sin embargo, el jugador más importante en la plantilla es James Rodríguez, histórico por su carrera en clubes de Europa como Real Madrid, Bayern Múnich, Everton y Olympiacos, y que ostenta el récord de ser el jugador con más partidos jugados en la Selección Colombia. El goleador de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 ha jugado 10 partidos de Liga, no registra goles, pero si ha aportado dos asistencias.

Otro de los jugadores que se lleva los reflectores es el portero titular, Franco Armani. El campeón del mundo con la Selección de Argentina en Catar 2022 regresó al cuadro antioqueño tras su exitoso periplo por River Plate de Argentina. En su segundo ciclo con Nacional atajó 16 partidos y en cinco ocasiones sacó la portería en ceros. Por último, uno de los referentes del verde es Edwin Cardona, que superó en el segundo semestre del 2026 los 230 partidos con Nacional y es uno de los goleadores del semestre con seis anotaciones y una asistencia.

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Atlético Nacional, el equipo más goleador de la Liga BetPlay 2026-II

Boyacá Chico Vs Atlético Nacional/ Vizzor.

Atlético Nacional tiene a Andrés Sarmiento como su jugador con más goles marcados en el torneo (7), seguido por el ya mencionado Edwin Cardona y cierra su podio de goleadores Alfredo Morelos, que se perdió parte de la temporada por una lesión muscular. Luego de superar su problema médico, el cordobés marcó doblete ante Deportivo Pereira y es el llamado a ser titular en los Cuadrangulares Semifinales.

En las 19 fechas de la fase todos contra todos, el verde Paisa marcó 38 goles, siendo el club con más goles en lo corrido del torneo, superando a América de Cali y Atlético Bucaramanga en siete anotaciones. Ante Boyacá Chicó (4-1), Alianza FC (5-1) y Deportivo Pereira (4-3) fueron los partidos donde más goles registró el equipo dirigido por Lucas González.

Partidos de Atlético Nacional en los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay 2026-II

Fecha 1: Once Caldas vs. Atlético Nacional.

Once Caldas vs. Atlético Nacional. Fecha 2: Atlético Nacional vs. Independiente Medellín.

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín. Fecha 3: Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional.

Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional. Fecha 4: Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe.

Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe. Fecha 5: Independiente Medellín vs. Atlético Nacional.

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional. Fecha 6: Atlético Nacional vs. Once Caldas.

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