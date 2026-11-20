El entrenador uruguayo regresa al fútbol colombiano tras conquistar el título de 2025-I con Independiente Santa Fe.

Jorge Bava, nuevo entrenador del Junior FC | Vizzor

El Junior de Barranquilla, a través de sus redes sociales, confirmó la llegada de Jorge Bava como nuevo entrenador del vigente equipo bicampeón del fútbol profesional colombiano. El uruguayo llega a reemplazar a Mario Sebastián Viera, ídolo como jugador, pero de corta estadía en el banquillo del ‘Tiburón’. El entrenador llegó a la capital del Atlántico en la tarde del jueves 19 de noviembre en donde era esperado por los periodistas y confirmó su reunión con Fuad Char, los dirigentes del elenco tiburón y exaltó la ciudad que se será su próxima sede de trabajo: “Preciosa, preciosa, me gusta el calorcito”.

Con Junior FC en 2027 tendrá la prioridad de regresar a los Cuadrangulares Semifinales, fase a la que no clasificó en el segundo semestre del 2026. La Copa Libertadores es otro de los frentes que tendrá que afrontar Bava y borrar el más inmediato antecedente, cuando el Tiburón fue último de la mano de Alfredo Arias en su grupo conformado por Palmeiras de Brasil, Sporting Cristal de Perú y Cerro Porteño de Paraguay.

En su última participación en la Liga BetPlay, el equipo blanquirojo sumó 22 unidades, quedando en el puesto 14 a 6 puntos del octavo clasificado a los Cuadrangulares Semifinales. En el año 2026 es el cuarto equipo con más puntos, antes del inicio de la ronda final en el segundo semestre, con 66 puntos producto de 44 partidos en donde cosechó 18 victorias, 15 empates y nueve derrotas,

Así fue anunciado Jorge Bava por el Junior de Barranquilla

Así ha sido la carrera como entrenador de Jorge Bava: campeón con Independiente Santa Fe en Medellín

Eduardo Méndez y Jorge Bava celebran el título de Santa Fe | Vizzor Image.

Jorge Bava inició su carrera como entrenador el 15 de junio de 2021 cuando fue nombrado como director técnico del Liverpool de Uruguay, último club en el que jugó como profesional. Su primer título llegaría con el equipo azul y negro como campeón del Torneo Apertura al ser el equipo que más puntos sumó en el primer semestre. La final del Campeonato Uruguayo fue contra Club Nacional, que alzó el título del anual superando 4-1 al cuadro dirigido por Bava.

Unos meses después, cobró venganza ante el mismo rival superándolo en la Supercopa Uruguaya por la mínima diferencia. Ese fue su mejor año como entrenador, ganando el torneo intermedio, el torneo Clausura y el Campeonato Uruguayo, en donde venció a Peñarol 3-0 y bordó la primera estrella en el escudo del Liverpool de Uruguay.

En Independiente Santa Fe, su historia comenzó en marzo tras la salida de Pablo Peirano y un corto interinato de Francisco López. En su primer campeonato logró el título ante Independiente Medellín, con el recordado gol de Hugo Rodallega lesionado y un camino a la final que incluyó el gol de más de 60 metros de Yilmar Velásquez ante Atlético Nacional en los Cuadrangulares Semifinales.

El rendimiento de Jorge Bava en el “León” se cerró con 15 partidos ganados, 10 partidos empatados y ocho derrotas para un rendimiento total de 55,5%. Su salida se dio tras la eliminación de la Copa Colombia a manos de Independiente Medellín y la oferta de Cerro Porteño de Paraguay. Con el ciclón paraguayo fue campeón del torneo Clausura del 2025 dirigiendo apenas ocho partidos y superó a General Caballero en la Supercopa de Paraguay, dándole el primer título al club en este campeonato.

Su último reto profesional como entrenador fue en el Club Nacional de Urugay, equipo con el que brilló como jugador, pero no tuvo igual éxito desde el banco técnico. En 25 partidos dirigidos en 2026, entre Liga y copa internacional, consiguió 11 victorias, la misma cantidad de derrotas y tres empates. Su carrera como director técnico acumula 222 partidos, 105 triunfos, 51 partidos igualados y 66 encuentros perdidos.

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