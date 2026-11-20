El brasileño reconoce el fracaso de Tigres en el Apertura 2026, exige un cambio de actitud y pide hablar menos y trabajar más antes de enfrentar al América

Tigres afronta el cierre del Apertura 2026 de la Liga MX en una situación que no experimentaba desde hace 12 años: eliminado de la Liguilla. Antes del enfrentamiento contra el América, correspondiente a la jornada 17, el mediocampista brasileño Rómulo Zwarg reconoció la responsabilidad de los futbolistas por los resultados y aseguró que el equipo necesita un cambio de actitud, mayor compromiso y menos declaraciones para recuperar su protagonismo en el fútbol mexicano.

El contraste resulta significativo para los universitarios, que hace un año disputaron la final del Apertura 2025 contra Toluca y ahora quedaron fuera de la fase final después de 23 clasificaciones consecutivas a la Liguilla. En conferencia de prensa, Rómulo abordó la eliminación, su recuperación física, la salida de Ángel Correa y el compromiso que tiene el plantel con una afición que despedirá el torneo ante las Águilas, equipo que todavía aspira al liderato general.

Fracaso de Tigres y cambio de actitud

El brasileño hace autocrítica tras la mala temporada | Imago7

El brasileño fue cuestionado sobre las razones que llevaron a Tigres de disputar una final a quedar eliminado en la fase regular, así como sobre la responsabilidad de los jugadores y los movimientos en la directiva. Rómulo evitó señalar a un responsable individual y sostuvo que todo el plantel debe asumir las consecuencias de una temporada que estuvo lejos de los objetivos.

“Nosotros sabemos que todos los jugadores tenemos conciencia de que no hicimos un buen trabajo esta temporada y, cuando estamos así, pienso que necesitamos un cambio de enfoque, un cambio de actitud. Pienso que esto está en nuestras mentes ahora, hacer este cambio para el próximo torneo, volver a ser el Tigres que todos conocen y volver a disputar las instancias finales”, declaró el mediocampista.

Al profundizar sobre los errores que provocaron la eliminación, Rómulo consideró que existen diferentes aspectos por corregir, aunque insistió en que las respuestas deben encontrarse dentro del terreno de juego. Su principal mensaje fue reducir el discurso y aumentar el trabajo diario para recuperar el nivel competitivo del equipo.

“No sé si falla es la palabra correcta. Obviamente tenemos conciencia de que no hicimos una buena temporada, un buen torneo. Creo que son varios temas que se tienen que arreglar sí o sí, porque no clasificamos a la Liguilla, esa es la verdad y tenemos que tener eso en la cabeza. Como dije antes, hacer un cambio de actitud, de enfoque, más trabajo, hablar menos y trabajar más. Tengo amigos y técnicos que me dicen que la cancha no miente. Entonces tenemos que demostrar en la cancha y hablar menos, eso pienso yo”.

Lesión y disponibilidad para enfrentar al América

En el aspecto individual, Rómulo confirmó que superó la lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante las últimas semanas. El futbolista ya regresó a los entrenamientos con sus compañeros, aunque reconoció que todavía necesita recuperar ritmo competitivo. Su participación frente al América dependerá de la decisión del cuerpo técnico encabezado por Víctor Manuel Vucetich.

“Estoy bien, la lesión ya está bien. Me quedé casi un mes y una o dos semanas fuera. Me siento bien, es un tema ahora de la comisión técnica si estoy para jugar o no. Obviamente me falta ritmo de juego, eso es normal, pero estoy intentando volver al 100 por ciento en todos los entrenamientos. Ahora toca la decisión de la comisión técnica, pero estoy disponible”, explicó el brasileño.

América, la primera oportunidad para recuperar la identidad de Tigres

Aunque Tigres ya no tiene posibilidades de clasificar, Rómulo rechazó que el último partido del Apertura 2026 sea un simple compromiso de calendario. El mediocampista considera que enfrentar al América, que disputa el primer lugar de la clasificación, representa una oportunidad para comenzar la transformación del equipo y llegar con una mentalidad distinta a la siguiente pretemporada.

“Yo tengo en mi cabeza que cuando estamos con la playera de Tigres siempre tenemos que ingresar a la cancha pensando en la victoria, pensando en la gente, pensando en representar esos colores. Entonces, tenemos que enfocarnos en un cambio de actitud. ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no podemos empezar ahora eso? Hacer un buen partido con América, ganar confianza para llegar a la próxima pretemporada, hacer una buena pretemporada, organizar lo que falta y empezar con el pie derecho el próximo torneo. Eso es lo que pienso, lo que estoy intentando transmitir a mi equipo y creo que todos están comprando esta idea para que volvamos a pelear en todos los partidos”.

El futbolista también analizó el encuentro ante las Águilas, que buscan los puntos necesarios para disputar el liderato del campeonato. Ante la posibilidad de sufrir otra derrota, Rómulo insistió en que la obligación de representar a Tigres permanece, independientemente de la posición que ocupe el club en la tabla general.

“Sabemos que ellos están disputando el liderato y sabemos que para nosotros ahora no va a valer una clasificación, pero, como dije antes, estamos entrando a la cancha con los colores de Tigres y tenemos que representar estos colores, independientemente de si vale una clasificación o no. Tenemos que representar nuestra playera, tenemos que representar a la gente que va al estadio a apoyar por nosotros. ¿Por qué no hacer ahora un buen partido? ¿Por qué no empezar ahora con una actitud distinta, una organización distinta y volver el próximo torneo con toda la gente que está afuera viéndonos con otra percepción, otra visión de nuestro equipo? Eso es lo que pienso”.

Rómulo entiende el enojo de la afición tras 12 años de presencia en Liguilla

Uno de los temas centrales de la conferencia fue el impacto de la eliminación entre los seguidores universitarios. Tigres no quedaba fuera de una Liguilla desde el Clausura 2014, una racha que terminó en el Apertura 2026 y que provocó cuestionamientos sobre el rendimiento de la plantilla. Rómulo reconoció la frustración de los aficionados y sostuvo que los futbolistas deben asumir la responsabilidad.

“Yo entiendo que la afición está enojada, está molesta con toda la situación que está pasando el club. Entiendo perfectamente porque son 12 años, 20 y pocos años, no sé exactamente cuánto tiempo hace que no nos quedamos fuera de la Liguilla. Es un tema que sí genera frustración y eso es responsabilidad nuestra, porque estamos en la cancha, tenemos que asumir esta responsabilidad. Como dije, tener un cambio de actitud y, ¿por qué no empezar ahora con América, haciendo un buen partido, cerrando con triunfo en casa y llegando al próximo torneo con más confianza?”.

El compromiso ante América se disputará el sábado 21 de noviembre, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario. Será la última presentación de Tigres en el Apertura 2026 y una oportunidad para cerrar el campeonato con una victoria frente a sus seguidores, después de una temporada en la que el club no consiguió mantenerse entre los aspirantes al título.

La salida de Ángel Correa

La salida de Ángel Correa hacia River Plate también fue abordada durante la conferencia. El argentino, campeón del mundo con su selección en Qatar 2022, dejó al conjunto regiomontano antes del Apertura 2026. Rómulo reconoció que Tigres perdió a un futbolista de jerarquía internacional, pero rechazó que la solución a los problemas deportivos dependa exclusivamente de contratar nuevas figuras.

“Pienso que hay muchos ejemplos de equipos que no tienen tantas figuras, pero que tienen una buena organización y también una actitud muy positiva. Entiendo que cuando estamos en estos momentos mucha gente piensa que la solución siempre está fuera del club y pienso que tenemos que enfocarnos acá, en lo que tenemos, dar confianza a los jugadores que están aquí. Yo sé que tenemos jugadores de extrema calidad”.

En ese sentido, el brasileño admitió la importancia que tenía Correa dentro del plantel, aunque consideró que su salida debe quedar atrás. La prioridad, aseguró, consiste en fortalecer la organización colectiva y recuperar el rendimiento de los futbolistas que permanecen en Tigres, en lugar de esperar que los refuerzos resuelvan las dificultades del equipo.

“Posiblemente sí, obviamente Ángel Correa hace falta, es un jugador de un nivel extremo, mundialmente conocido, de mucha calidad, pero ya salió, ya está en otro club, ya no es tema nuestro. Tenemos que solucionar con los jugadores que tenemos ahora, organizar eso acá dentro del club, cerrar filas entre nosotros, trabajar y demostrar en la cancha”, concluyó Rómulo.