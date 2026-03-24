Resultado MiLoto hoy, 23 de marzo de 2026: estos son los números ganadores

Consulte los números ganadores del reciente sorteo de MiLoto, efectuado este lunes festivo 23 de marzo de 2026.

Los últimos resultados de MiLoto

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, el sorteo de MiLoto da de qué hablar y extiende su acumulado. Es por esto que, a través de Claro Sports, le contamos cuáles son los resultados de este lunes festivo.

Resultado de MiLoto este lunes, 23 de marzo de 2026

Números ganadores: 01 – 15 – 30 – 37 – 38

01 – 15 – 30 – 37 – 38 Nuevo acumulado: $300 millones de pesos.

MiLoto el 23 de marzo

Así se juega MiLoto

La dinámica es muy sencilla. A través de cinco números, entre el 1 y 39, usted puede llevarse una importantísima suma de dinero. Debe escogerlos para participar con su tiquete, o en defecto, el sistema puede arrojarlos automáticamente. Si usted tiene dos o más aciertos, le corresponde un premio económico. Eso sí, el premio mayor va como un acumulado que crece a medida de que no caiga.

Procedimiento para cobrar los premios

Todo va dependiendo del monto a reclamar. El ganador es el que le atine a los cinco números, pero usted debe tener en cuenta que la compañía define límites para reclamar el dinero a través de un punto de venta. De lo contrario, le tocará ir a una oficina especializada para garantizar la seguridad del ganador. Usted puede revisar los topes en el sitio web o a través del reverso de su tiquete.

Te puede interesar: