Resultado MiLoto hoy, 23 de marzo de 2026: estos son los números ganadores
Consulte los números ganadores del reciente sorteo de MiLoto, efectuado este lunes festivo 23 de marzo de 2026.
- Colombia pone la lupa: Portugal cuida a Cristiano Ronaldo antes del Mundial
- Resultados de los chances y las loterías: números que cayeron y ganadores | 23 de marzo de 2026
- Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 23 de marzo de 2026
La actividad del azar no se detiene. Una vez más, el sorteo de MiLoto da de qué hablar y extiende su acumulado. Es por esto que, a través de Claro Sports, le contamos cuáles son los resultados de este lunes festivo.
Resultado de MiLoto este lunes, 23 de marzo de 2026
- Números ganadores: 01 – 15 – 30 – 37 – 38
- Nuevo acumulado: $300 millones de pesos.
Así se juega MiLoto
La dinámica es muy sencilla. A través de cinco números, entre el 1 y 39, usted puede llevarse una importantísima suma de dinero. Debe escogerlos para participar con su tiquete, o en defecto, el sistema puede arrojarlos automáticamente. Si usted tiene dos o más aciertos, le corresponde un premio económico. Eso sí, el premio mayor va como un acumulado que crece a medida de que no caiga.
Procedimiento para cobrar los premios
Todo va dependiendo del monto a reclamar. El ganador es el que le atine a los cinco números, pero usted debe tener en cuenta que la compañía define límites para reclamar el dinero a través de un punto de venta. De lo contrario, le tocará ir a una oficina especializada para garantizar la seguridad del ganador. Usted puede revisar los topes en el sitio web o a través del reverso de su tiquete.