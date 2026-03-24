¡LA pega primero! Los Angeles gana el juego 1 de la final del TGL 2026 con un dramático cierre

La tercia de California vino de atrás para quedarse con la victoria en el último año tras un mal golpe de Kevin Kisner

Los Angeles GC está a una victoria del título del TGL 2026 | TGL

Inició la pelea por el título en el golf moderno. A sabiendas de que el campeonato está en juego, el SoFi Center de Palm Beach, Florida, vivió el juego 1 de la final del TGL 2026, donde Los Angeles GC dio el primer golpe al venir de atrás ante Jupiter Link GC, que dejó escapar el triunfo en el último hoyo.

Las acciones fueron cerradas de principio a fin, con ambos equipos demostrando su poder con los palos. El daño llegó en el segundo hoy con un Par 5, con una buena actuación de los californianos, con Tommy Fleetwood obteniendo un punto al conseguir un birdie (1-0). Incluso se dieron el lujo de conceder un gimme a Kevin Kisner.

La tercia de Los Angeles, compuesta por Fleetwood, Sahit Theegala y Justin Rose, mantuvieran la ventaja por tres hoyos, hasta que fueron remontados en el sexto y séptimo. Luego de que Jupiter se impuso tras una penalización a los rivales y un birdie, aprovechando el error de Tommy en su segundo golpe.

El empate llegó en el hoyo 8, con el birdie obtenido con un tercer golpeo en un Par 4, gracias al buen cierre de Justin Rose sobre la grama más resaltada, aprovechando que Kisner mandó la pelota en la trampa de arena que le costó caro a Jupiter Links.

Lo locura comenzó a presentarse en el hoyo siguiente con el triunfo del equipo conformado por Max Homa, Tom Kim y Kevin Kisner, quienes estaban siendo liderados por el coacheo de Tiger Woods, quien estuvo presente en el SoFi Stadium. Sin embargo, Los Angeles obtuvo dos puyntos más en el 10 y 11, poniéndose en ventaja 4-3 en el marcador.

Para su mala fortuna, Jupiter consiguió dos puntos más para ponerse arriba 5-4 tras conseguir un gran golpeo en el hoyo 12 y una penalización por parte de los de California. En el décimo tercer agujero, volvieron a imponer condiciones en field con un birdie al disputar un Par 4, con Homa cerrando su gran actuación.

Con la remontada en el bolsillo, el cierre fue cardíaco, sobre todo porque en el 14 los Links lanzaron un hammer después de un gran golpe de Kim para acercar la pelota en el hoyo. Después de una corta charla por parte de los angelinos, en vez de achicarse, aceptaron la herramienta y respondieron con un buen golpeo de Tommy Fleetwood, empatando dicho duelo y sin poder hacer válido el hammer que le diera el triunfo al cuadro dirigido por Tiger Woods.

El último hoyo (15), con valor de dos puntos, hizo que LA se exigiera al máximo. Con un Par 5, Kevin Kisner sufrió el cierre del partido, ya que desde el inicio estuvo cerca de caer en un trampa, llevando la pelota a la grama más alta del field; caso contrario de Sahit Theegala, que con tres golpes se acercó más al banderín. Caso contrario con su rival, que la bola terminó paseándose por la circunferencia, por lo que tuvo que ceder los dos puntos, lo que le valió la victoria a Los Angeles en el primer duelo de la final del TGL 2026.

El siguiente duelo se llevará a cabo el martes 24 de marzo en el mismo SoFi Center, en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México. Duelo que podrás ver en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, donde se podría definir al nuevo campeón. En caso de que en el segundo juego se iguale la serie, se llevaría a cabo un tercer duelo a las 19:00 horas.

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