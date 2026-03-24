Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 23 de marzo de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de Baloto y Revancha, este festivo 23 de marzo.

Resultado de Baloto y Revancha. – @Baloto_Colombia.

La actividad del azar no se detiene. El popular sorteo de Baloto, que sin duda es el sueño de todo colombiano, aún no ha podido dar en el clavo y su acumulado va creciendo exponencialmente. A través de Claro Sports, usted puede consultar todos los resultados del último sorteo este lunes festivo 23 de marzo.

Resultados de Baloto hoy, 23 de marzo

Números ganadores: 25 – 33 – 37 – 39 – 41 – 11

25 – 33 – 37 – 39 – 41 – Nuevo acumulado: $28.800 millones de pesos.

Resultados de Baloto Revancha hoy, 23 de marzo

Números ganadores: 04 – 11 – 12 – 23 – 28 – 11

04 – 11 – 12 – 23 – 28 – Nuevo acumulado: $18.900 millones de pesos.

Resultados de Baloto el 23 de marzo

¿Cuál es la metodología de Baloto y Revancha?

Ambos juegos, tanto Baloto como Revancha, tienen como objetivo escoger cinco números, entre el 1 y 45, además de una balota especial entre 1 y 16. Usted debe saber que con Revancha tendrá la posibilidad de un sorteo extra a cambio de pagar extra. Usted podrá llevarse diversos premios, todo dependiendo de la cantidad de aciertos o coincidencias.

Hay dos vías para jugar. Usted puede escoger los números de su tiquete, o en su defecto, vía automática. En ese segundo método, el sistema le arroja las cifras aleatoriamente.

Así se compra el tiquete de Baloto y Revancha

Hay puntos disponibles en casi todos lados, tanto en tiendas de barrios, oficinas de trámites, supermercados o almacenes de cadena. Para encontrarlos, están con el logotipo de Baloto en la entrada, o además, puede registrarse en el sitio web y participar en línea.

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