Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 23 de marzo de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de Baloto y Revancha, este festivo 23 de marzo.
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La actividad del azar no se detiene. El popular sorteo de Baloto, que sin duda es el sueño de todo colombiano, aún no ha podido dar en el clavo y su acumulado va creciendo exponencialmente. A través de Claro Sports, usted puede consultar todos los resultados del último sorteo este lunes festivo 23 de marzo.
Resultados de Baloto hoy, 23 de marzo
- Números ganadores: 25 – 33 – 37 – 39 – 41 – 11
- Nuevo acumulado: $28.800 millones de pesos.
Resultados de Baloto Revancha hoy, 23 de marzo
- Números ganadores: 04 – 11 – 12 – 23 – 28 – 11
- Nuevo acumulado: $18.900 millones de pesos.
¿Cuál es la metodología de Baloto y Revancha?
Ambos juegos, tanto Baloto como Revancha, tienen como objetivo escoger cinco números, entre el 1 y 45, además de una balota especial entre 1 y 16. Usted debe saber que con Revancha tendrá la posibilidad de un sorteo extra a cambio de pagar extra. Usted podrá llevarse diversos premios, todo dependiendo de la cantidad de aciertos o coincidencias.
Hay dos vías para jugar. Usted puede escoger los números de su tiquete, o en su defecto, vía automática. En ese segundo método, el sistema le arroja las cifras aleatoriamente.
Así se compra el tiquete de Baloto y Revancha
Hay puntos disponibles en casi todos lados, tanto en tiendas de barrios, oficinas de trámites, supermercados o almacenes de cadena. Para encontrarlos, están con el logotipo de Baloto en la entrada, o además, puede registrarse en el sitio web y participar en línea.