¿Quién ganó La Villa 360 en Exatlón México hoy 23 de marzo?

El Equipo Rojo no pudo contener la residencia privilegiada del reality show deportivo más visto en el país

El Equipo Azul recuperó La Villa 360 en el Exatlón México 2026 | @ExatlonMX

Exatlón México 2026 abrió una nueva semana con la disputa de La Villa 360, el espacio que entrega condiciones de recuperación, alimentación y descanso dentro de la isla. El duelo de este lunes 23 de marzo puso frente a frente al Equipo Azul y al Equipo Rojo en una prueba que suele marcar el rumbo de los días siguientes en la competencia.

La residencia estaba en poder del Equipo Rojo desde el jueves 19 de marzo, por lo que el Equipo Azul salió con la tarea de recuperarla. Al final del circuito, los azules cumplieron el objetivo y volvieron a quedarse con La Villa 360 tras imponerse en una jornada que tuvo cambios en el marcador desde los primeros enfrentamientos.

¿Quién ganó La Villa 360 este lunes y cuál es el premio? Resumen y resultado

El primer punto fue para los rojos en el duelo entre Humberto y Leo, donde el primero de ellos resolvió la zona de lanzamiento y puso adelante a su equipo. Ese resultado dio inicio a una serie en la que ambos conjuntos buscaron tomar control del circuito desde el arranque.

La respuesta azul llegó en los dos enfrentamientos siguientes. Koke aportó en el recorrido y en la zona final, mientras que Valery se impuso a Jazmín para ampliar la ventaja. Con esos resultados, el Equipo Azul le dio la vuelta al marcador y tomó una diferencia de 3-1 en la carrera por la residencia.

Mati acercó al Equipo Rojo al vencer a Evelyn y colocó el resultado 4-2 en ese momento. Sin embargo, el Equipo Azul sostuvo la ventaja y evitó que el rival encontrara una remontada en el resto de la prueba por La Villa 360.

La definición llegó con el cruce entre Mati y Katia, en un cierre que entregó los puntos que decidieron la serie. Mati llegó primero a la parte final del circuito Circus, pero no concretó en la zona de puntería. Katia sí cerró la ejecución y aseguró la victoria azul, con los ocho puntos que le devolvieron la residencia a su equipo.

Horarios y dónde ver Exatlón México 2026 en vivo: canales de TV y streaming

La Villa 360 representa una ventaja dentro del reality por las condiciones que ofrece a los atletas para pasar la semana. Con este resultado, el Equipo Azul recuperó la residencia y sumó un elemento a su favor en la competencia, al obtener espacios de descanso, alimentación y recuperación dentro del programa.

Exatlón México 2026 se transmite en vivo por Azteca UNO. De lunes a viernes, el programa inicia a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, mientras que los domingos comienza a las 20:00 horas. La emisión también está disponible en plataformas digitales, donde puede seguirse el desarrollo de cada prueba y los resultados de la temporada.

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