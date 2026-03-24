¡La magia se hace presente! Fidalgo llega a México para su primera convocatoria con la selección mexicana

El futbolista naturalizado mexicano fue arropado por los aficionados que viajaron en el mismo vuelo, pero abandonó el predio por otra salida

La selección mexicana inició su concentración para los partidos de la Fecha FIFA de marzo, en los que enfrentará a Portugal y Bélgica. En ese proceso, uno de los momentos que marcó la jornada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue la llegada de Álvaro Fidalgo, quien hará su primera concentración con el equipo nacional dirigido por Javier Aguirre.

Fidalgo arribó a la capital del país la noche del lunes, cerca de las 10:15pm, como el último futbolista en llegar durante este lunes 23 de marzo. Su presencia generó reacción entre los aficionados que iban en el mismo viaje con él y que se acercaron a hablar con Claro Sports. El naturalizado mexicano fue solicitado para tomarse algunas fotografías desde su salida del avión hasta la zona de bandas de equipaje.

Álvaro Fidalgo llega a México para concentrarse con el Tricolor | Imago7

Álvaro Fidalgo es bien recibido por la afición mexicana en su arribo al país

La escena colocó al mediocampista en el centro de atención durante su arribo al país. La afición recibió al exjugador del América con algunas muestras de respaldo en su primera convocatoria con la selección mexicana, en un día en el que varios elementos del equipo llegaron para ponerse bajo las órdenes del Vasco.

Antes de la llegada del Maguito, la actividad había comenzado desde temprano con el arribo de elementos de la Liga MX. Denzell García, Carlos Acevedo y Jesús Angulo fueron algunos de los futbolistas que se presentaron por la mañana, luego de tener participación reciente en la jornada 12 del Clausura 2026.

Más tarde, durante la tarde y noche del lunes, también aterrizaron jugadores que militan en el fútbol europeo. Obed Vargas llegó alrededor de las 6:30 de la tarde y Orbelín Pineda se incorporó después, antes del arribo de Fidalgo, quien cerró la lista de llegadas previstas para ese día.

En medio del movimiento en el aeropuerto, la logística de la selección mexicana se mantuvo con un plan definido para el traslado de los jugadores. Los futbolistas fueron llevados al Centro de Alto Rendimiento por puertas alternas, con el objetivo de facilitar su salida y permitir su descanso antes de incorporarse a los trabajos del equipo. Por lo que no dieron palabras a los medios de comunicación.

La convocatoria todavía espera la llegada de Jorge Sánchez y César ‘Cachorro’ Montes, programados para aterrizar durante la madrugada de este martes. Con ellos, el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre completará el grupo que encarará los compromisos internacionales del cierre de mes.

¿Cuándo es el México vs Portugal de la Fecha FIFA del mes de marzo?

México enfrentará a Portugal el sábado 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Azteca a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Después, el martes 31 de marzo, se medirá ante Bélgica en el Soldier Field de Chicago, también a las 19:00 horas. Por lo que se espera que Fidalgo haga su magia con el Tricolor en el Coloso de Santa Úrsula en los próximos días, en un escenario que conoce a la perfección.

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