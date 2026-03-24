¡Sorpresas y récords en Miami! Sinner impone marca y Cerúndolo elimina a Medvedev

Sabalenka, Gauff y Rybakina avanzan, pero Mboko sacude el cuadro femenil en Miami

Sinner rompe récord y caen favoritos. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El Miami Open 2026 vivió una jornada intensa en la ronda de 32 del cuadro masculino y los octavos de final en la rama femenil, marcada por sorpresas, partidos cerrados y un nuevo récord en el circuito. El gran protagonista fue Jannik Sinner, quien no solo avanzó con autoridad, sino que además estableció una marca histórica que confirma su gran momento.

El italiano, segundo sembrado del torneo, venció sin complicaciones a Corentin Moutet por 6-1 y 6-4, alcanzando así 26 sets consecutivos ganados en torneos Masters 1000, superando la marca de Novak Djokovic con 24 sets en 2016, una cifra récord que refuerza su candidatura al título, donde su siguiente prueba será en octavos ante el estadounidense Alex Michelsen. “Estoy muy contento, pero no juego por este tipo de cosas”, expresó, tras el partido.

En contraste, una de las grandes sorpresas del día fue la eliminación de Daniil Medvedev, quien cayó ante el argentino Francisco Cerúndolo en un duelo dramático por 6-0, 4-6 y 7-5.

Otro resultado destacado fue la victoria de Frances Tiafoe, quien dejó fuera al campeón defensor Jakub Menšík en un partido de alta tensión que se definió en dos tie-breaks: 7-6(4), 4-6 y 7-6(11). Asimismo, el francés Terence Atmane dio la campanada al eliminar a Felix Auger-Aliassime, séptimo preclasificado, mientras que Alexander Zverev y Ugo Humbert cumplieron con su papel de favoritos y avanzaron a la siguiente ronda.

En la rama femenil, las principales figuras respondieron

Aryna Sabalenka, número uno del mundo, avanzó con solidez tras vencer a Zheng Qinwen por 6-3 y 6-4, mientras que Elena Rybakina y Jessica Pegula también firmaron victorias contundentes para instalarse en los cuartos de final. Por su parte, Coco Gauff protagonizó una remontada para mantenerse con vida en el torneo.

Sin embargo, también hubo espacio para las sorpresas, como la eliminación de Mirra Andreeva a manos de Victoria Mboko, así como la victoria de Belinda Bencic sobre Amanda Anisimova. Con estos resultados, el torneo en Miami se mantiene abierto y con varios contendientes en gran nivel, en una edición que combina jerarquía, juventud y momentos inesperados.

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