Colombia pone la lupa: Portugal cuida a Cristiano Ronaldo antes del Mundial

Cristiano se recupera de una lesión leve y apunta al Mundial 2026, donde Portugal se medirá ante la Selección Colombia en un duelo clave.

Colombia y Portugal en el Mundial.

Cristiano Ronaldo no fue convocado por Selección de Portugal para los amistosos de marzo ante México y Estados Unidos. La ausencia del delantero generó preocupación inicial entre aficionados y medios, al tratarse del capitán y máxima figura del equipo. Sin embargo, desde el cuerpo técnico se encargaron rápidamente de enviar un mensaje de tranquilidad sobre su estado físico.

Roberto Martínez aclara la situación

El seleccionador Roberto Martínez explicó que la baja se debe a una lesión muscular leve. Durante el anuncio de la convocatoria, el técnico fue enfático en que no se trata de un problema grave ni de larga duración, y que el objetivo principal es permitir una recuperación completa. Según sus palabras, el tiempo estimado de regreso sería de una a dos semanas, descartando cualquier alarma mayor.

Una lesión que no compromete el Mundial

Desde el entorno de Portugal dejaron claro que la condición física de Ronaldo no pone en riesgo su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Martínez, además, destacó que el atacante ha demostrado un gran nivel físico durante la temporada, lo que respalda la decisión de manejar la situación con prudencia y sin apresurar su regreso.

Cristiano Ronaldo quiere ser campeón del mundo. | Reuters.

La lesión se produjo en un compromiso de la Saudi Pro League, cuando Ronaldo jugaba con Al Nassr frente a Al Fayha. Tras ese encuentro, el portugués inició un proceso de rehabilitación en España, lo que también lo llevó a perderse algunos partidos recientes con su club para enfocarse plenamente en su recuperación.

Decisión preventiva pensando en el futuro

Más allá de la molestia, la decisión de no convocarlo responde a una medida preventiva. En Portugal son conscientes de la importancia de administrar cargas en un futbolista de 41 años, que apunta a disputar su sexto Mundial, un registro histórico. Por ello, prefieren evitar cualquier riesgo innecesario en esta fase previa del calendario internacional.

Un duelo que ya genera expectativa

La noticia también tiene impacto en Sudamérica, especialmente para la Selección Colombia, que comparte grupo con Portugal en el Mundial. Ambos equipos se enfrentarán el 27 de junio de 2026 en el grupo K, en uno de los partidos más atractivos de la fase inicial.

Por ahora, el escenario es alentador para el conjunto luso. Cristiano Ronaldo presenta una lesión muscular leve y su regreso se espera en el corto plazo. Con tiempo suficiente para retomar ritmo competitivo, todo apunta a que llegará en óptimas condiciones al gran objetivo de Portugal: la Copa del Mundo de 2026.

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