Surinam llega a Monterrey para jugar el repechaje mundialista ante Bolivia

La selección de Surinam quiere convertirse en la sorpresa y conseguir el boleto a su primera Copa del Mundo

Surinam llega a Monterrey para el repechaje contra Bolivia. | Captura Claro Sports

La selección de Surinam ya se encuentra en Monterrey para encarar el partido de repechaje intercontinental ante Bolivia, una serie que pondrá en juego uno de los últimos boletos para la Copa del Mundo de 2026.

La delegación comenzó su arribo desde el domingo 22 de marzo, con la llegada del cuerpo técnico y fue este lunes 23 que se fueron incorporando los futbolistas en diferentes vuelos por su actividad en ligas de Europa y otras regiones. Este escenario deja a Surinam con poco tiempo de trabajo conjunto antes de su compromiso en territorio mexicano.

Surinam fijó su concentración en San Pedro Garza García, desde donde ajustará detalles para el encuentro contra Bolivia. La prioridad del cuerpo técnico pasa por la recuperación física tras el viaje.

El partido entre Surinam y Bolivia está programado para el jueves 26 de marzo en el Estadio Monterrey, en punto de las 16:00 horas de la Ciudad de México. Se trata de una semifinal del torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El ganador avanzará a la siguiente ronda del repechaje, en la que se verán las caras ante Irak, el martes 31 de marzo, por el pase al Mundial.

El recorrido de Surinam en la eliminatoria explica por qué hoy sigue con vida. El equipo cerró la fase final de Concacaf en el segundo lugar de su grupo con nueve puntos, producto de dos victorias, tres empates y una derrota, en una zona compartida con Panamá, Guatemala y El Salvador. Ese rendimiento lo llevó al repechaje que ahora disputará en México.

Surinam sacó un empate sin goles frente a Panamá, ganó 2-1 en su visita a El Salvador, igualó 1-1 con Guatemala, volvió a empatar 1-1 en Panamá y más tarde venció 4-0 a El Salvador. La caída 3-1 ante Guatemala en la última jornada lo dejó sin el primer sitio del grupo, pero no lo sacó de la pelea por estar en el Mundial.

Ahora, afrontará una cita que puede marcar su historia, ya que busca su primera clasificación a una Copa del Mundo. Del otro lado estará Bolivia, en un duelo de eliminación directa que no ofrece margen de error y que tendrá a la ciudad de Monterrey como sede a pocos meses del arranque del Mundial 2026.

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