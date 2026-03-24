¡Escalofriante escena en la NBA! Moses Moody sufre grave lesión en la rodilla en el partido Warriors vs Mavericks

Warriors en crisis: Moody se lesiona y se suma a las bajas de Curry y Jimmy Butler en la temporada

Moody enciende las alarmas tras impactante lesión. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La NBA vivió uno de sus momentos más impactantes de la temporada 2026 luego de la grave lesión de Moses Moody durante el duelo entre Golden State Warriors y Dallas Mavericks. El escolta estadounidense, que regresaba a la actividad tras una dolencia en la muñeca, protagonizó una jugada que terminó en una escena que dejó en silencio a todo el estadio.

Moses Moody had to be carted off after appearing to suffer a leg injury on this play pic.twitter.com/qKgi0Y8RUZ — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 24, 2026

El incidente ocurrió en tiempo extra, cuando Moody robó el balón al novato de los Mavericks, Cooper Flagg, a falta de 1:13 y se escapó en transición con el camino libre hacia el aro. Al intentar despegar para una clavada, su pierna falló en el apoyo y terminó cayendo de forma aparatosa sobre la duela. De inmediato, el jugador mostró señales de dolor mientras permanecía tendido y se tomaba la rodilla derecha, generando preocupación inmediata entre compañeros y rivales.

This season is cursed. You cannot convince me otherwise.



Praying for Moses man. pic.twitter.com/BnLQ3zv6Mi — WarriorsMuse (@WarriorsMuse) March 24, 2026

La gravedad del momento fue evidente cuando la transmisión decidió cortar la repetición debido a lo impactante de las imágenes. Moody fue atendido en la duela y posteriormente retirado en camilla con la pierna inmovilizada, mientras jugadores de ambos equipos se acercaban para brindarle apoyo en medio de un ambiente de tensión.

El golpe emocional fue fuerte para Golden State, ya que el jugador estaba teniendo una destacada actuación en su regreso, luego de perderse varios partidos por lesión. Incluso, había sumado 23 puntos antes del incidente, en un partido que finalmente los Warriors terminaron ganando 137-131.

Hasta el momento, no existe un diagnóstico oficial sobre la gravedad de la lesión, aunque las primeras impresiones apuntan a un daño serio en la rodilla. “No sabemos qué es, pero tenía muy mala pinta“, reconoció Steve Kerr, entrenador de los Warriors, en conferencia de prensa posterior al juego. La principal preocupación del cuerpo médico es determinar si se trata de una luxación o una lesión estructural que podría alejarlo de las duelas por un periodo prolongado.

El caso de Moody ha encendido las alarmas en la NBA y en los Warriors, no solo por lo aparatoso del accidente, sino porque se suma a una temporada marcada por múltiples lesiones. A la baja de Jimmy Butler por una rotura de ligamento cruzado anterior y la ausencia prolongada de Stephen Curry, quien se ha perdido 22 partidos por molestias en la rodilla derecha, ahora se suma la preocupación por Moses Moody. El escolta había sido una pieza importante en el equipo, siendo titular en 49 de sus 60 partidos y promediando 11.9 puntos por juego, consolidándose como uno de los elementos más constantes en la rotación.

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