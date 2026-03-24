Resultados de los chances y las loterías: números que cayeron y ganadores | 23 de marzo de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

¿Cómo jugaron anoche las loterías en Colombia? | IA

En Claro Sports se encuentra toda la información sobre los chances y los loterías de este lunes festivo 23 de marzo del 2026. Si bien hubo unas más llamativas que otras, como el Baloto y el MiLoto, también se sortearon un par más de las cuales todos los colombianos estuvieron pendientes.

Baloto

Baloto 41 39 33 37 – Superbalota 25
Baloto Revancha 12 04 11 23 28 – Superbalota 11

MiLoto

MiLoto 38 15 30 01 37

Dorado
Noche 2885 – La 5ta 5

Culona
Día 6277 – Noche 1967

Astro Luna
9924 – Signo Tauro

Pijao de Oro
1854 – La 5ta 4

Paisita
Día 3851 – La 5ta 1 – Noche 8345

Chontico
Día 8554 – La 5ta 2 – Noche 2342 – La 5ta 0

Sinuano
Día 1979 – La 5ta 7 – Noche 5243 – La 5ta 9

Cash Three
Día 196 – Noche 232

Play Four
Día 7559 – Noche 8271

Samán
Día 9540

Caribeña
Día 3683 – La 5ta 3 – Noche 9845 – La 5ta 1

Motilón
Tarde 7813 – La 5ta 5 – Noche 7800 – La 5ta 9

Fantástica
Noche 5409 – La 5ta 4

Antioqueñita
Día 8948 – La 5ta 0 – Tarde 5590 – La 5ta 5

Win 4
7956

Evening
4075

