¡Cuenta regresiva en marcha! El Estadio Azteca acelera su renovación rumbo a su reapertura

El Estadio Azteca afina detalles finales para su reapertura el 28 de marzo, con obras intensivas y enfoque en la imagen internacional

El Estadio Azteca vive sus últimos días de transformación antes de su esperada reinauguración el próximo 28 de marzo, cuando la selección mexicana enfrente a su similar de Portugal en duelo de preparación amistoso de Fecha FIFA, en un proceso que avanza a contrarreloj con la mirada puesta en el mundo. La remodelación del histórico inmueble es clave para presentar una imagen renovada de cara a los eventos internacionales que albergará, incluido su papel rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Los trabajos en el Coloso de Santa Úrsula no se detienen. Durante las últimas semanas, las labores se han intensificado con jornadas continuas tanto de día como de noche, con el objetivo de cumplir con la fecha establecida para su apertura oficial. La prioridad es afinar cada detalle en un recinto que busca lucir completamente renovado.

Uno de los puntos que aún requiere atención es la fachada exterior en la parte alta del estadio. Actualmente, falta por instalar aproximadamente un tercio del recubrimiento de polímero plástico que cubrirá esta zona, considerado uno de los elementos más importantes para la primera impresión visual del inmueble.

En contraste, el interior del estadio presenta un avance significativo. La cancha ya luce en condiciones óptimas, con el césped completamente listo, las líneas de juego trazadas y las bancas de los jugadores instaladas. Los pendientes en esta área son mínimos, lo que permite enfocar los esfuerzos en otros sectores del recinto.

Para proteger las instalaciones en esta etapa final, se han reforzado las medidas de seguridad en el perímetro. La barda exterior ha sido cubierta con lonas como medida preventiva, con el objetivo de evitar posibles actos de vandalismo antes del evento inaugural.

El objetivo es claro: que el próximo 28 de marzo, el Estadio Azteca reabra sus puertas completamente renovado. Mientras el interior ya está prácticamente listo, la atención se centra en los detalles exteriores para garantizar que el “gigante dormido” vuelva a la vida a la altura de su historia y de los ojos del mundo.

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