Resultados de loterías Manizales, Valle y Meta: números que cayeron y ganadores | 6 de mayo de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este miércoles 6 de mayo.

Lotería del Valle: resultados

La actividad del azar no se detiene. Como en cada miércoles, en horas de la noche, se efectuaron nuevos sorteos desde Manizales, Meta y Valle, sin olvidar todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados más recientes:

Lotería de Manizales

  • Sorteo: 4954
  • Premio mayor: $2.600 millones de pesos.
  • Número ganador: 7002
  • Serie: 208
  • Despachado a: Cartagena.
Lotería de Manizales el 6 de mayo

Lotería del Meta

  • Sorteo: 3297
  • Premio mayor: $1.800 millones de pesos.
  • Número ganador: 5926
  • Serie: 096
  • Despachado a: Girardot.
Lotería del Meta el 6 de mayo

Lotería del Valle

  • Sorteo: 4847
  • Premio mayor: $9.000 millones de pesos.
  • Número: 7663
  • Serie: 160
  • Despachado a: Montería.
Lotería del Valle el 6 de mayo

Resultados de chances hoy

  • Astro Sol: 4497 – Libra.
  • Astro Luna: 5678 – Géminis.
  • Caribeña Día: 1803
  • Caribeña Noche: 1325
  • Sinuano Día: 5193
  • Sinuano Noche: 4588
  • Pick 4 Día: 2560
  • Pick 4 Noche: 9336
  • Pick 3 Día: 372
  • Pick 3 Noche: 517
  • Motilón Tarde: 4035 – 0
  • Motilón Noche: 4732
  • Fantástica Día: 1456
  • Fantástica Noche: 3370 – 3
  • Culona Día: 2558
  • Culona Noche: 2390
  • Cafeterito Tarde: 7871 – 8
  • Cafeterito Noche: 8353 – 3
  • Chontico Día: 8718 – 7
  • Chontico Noche: 3314 – 4
  • Paisita Día: 0580 – 1
  • Paisita Noche: 6213 – Perro.
  • Antioqueñita 1: 7540 – 3
  • Antioqueñita 2: 7580 – 5
  • Dorado Mañana: 9944 – 7
  • Dorado Tarde: 0279 – 7
  • Pijao de Oro: 3650 – 1
  • Samán: 5118

