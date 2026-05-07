Resultados de loterías Manizales, Valle y Meta: números que cayeron y ganadores | 6 de mayo de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este miércoles 6 de mayo.
La actividad del azar no se detiene. Como en cada miércoles, en horas de la noche, se efectuaron nuevos sorteos desde Manizales, Meta y Valle, sin olvidar todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados más recientes:
Lotería de Manizales
- Sorteo: 4954
- Premio mayor: $2.600 millones de pesos.
- Número ganador: 7002
- Serie: 208
- Despachado a: Cartagena.
Lotería del Meta
- Sorteo: 3297
- Premio mayor: $1.800 millones de pesos.
- Número ganador: 5926
- Serie: 096
- Despachado a: Girardot.
Lotería del Valle
- Sorteo: 4847
- Premio mayor: $9.000 millones de pesos.
- Número: 7663
- Serie: 160
- Despachado a: Montería.
Resultados de chances hoy
- Astro Sol: 4497 – Libra.
- Astro Luna: 5678 – Géminis.
- Caribeña Día: 1803
- Caribeña Noche: 1325
- Sinuano Día: 5193
- Sinuano Noche: 4588
- Pick 4 Día: 2560
- Pick 4 Noche: 9336
- Pick 3 Día: 372
- Pick 3 Noche: 517
- Motilón Tarde: 4035 – 0
- Motilón Noche: 4732
- Fantástica Día: 1456
- Fantástica Noche: 3370 – 3
- Culona Día: 2558
- Culona Noche: 2390
- Cafeterito Tarde: 7871 – 8
- Cafeterito Noche: 8353 – 3
- Chontico Día: 8718 – 7
- Chontico Noche: 3314 – 4
- Paisita Día: 0580 – 1
- Paisita Noche: 6213 – Perro.
- Antioqueñita 1: 7540 – 3
- Antioqueñita 2: 7580 – 5
- Dorado Mañana: 9944 – 7
- Dorado Tarde: 0279 – 7
- Pijao de Oro: 3650 – 1
- Samán: 5118