¡Los jugadores no tienen la culpa! Zague culpa a los directivos en la polémica de los seleccionados de Toluca

El exjugador de la selección mexicana asegura que los dirigentes son los responsables ya que los jugadores solo buscan dar lo mejor por su país

En medio de la polémica sobre los jugadores de Toluca (Alexis Vega y Jesús Gallardo) convocados a la selección mexicana, Luis Roberto Alves ‘Zague’, exfutbolista y exseleccionado nacional, expresó su opinión sobre el conflicto que ha sacudido al fútbol mexicano. Zague, en sus declaraciones, apuntó que los verdaderos responsables de las decisiones controversiales no son los jugadores, sino los directivos que manejan el fútbol mexicano. En este contexto, destacó que la selección debe contar con el apoyo de todos, y que los acuerdos tomados deben respetarse de manera clara y transparente.

Zague mencionó que, aunque no es adecuado juzgar las decisiones sin tener todos los elementos, el futbolista siempre busca dar lo mejor de sí para representar a su país. “El futbolista es el menos culpable de todo esto”, dijo.

A la par, señaló que, a menudo, las decisiones que afectan a los jugadores provienen de los directivos, quienes no siempre toman las mejores decisiones para el bienestar del equipo. “El futbolista quiere dar su mejor versión, quiere representar a su selección con el mayor compromiso”, subrayando que el verdadero problema radica en quienes manejan los hilos del fútbol mexicano.

Zague apunta a los directivos como responsables. | Claro Sports.

El exjugador no dudó en señalar que estos problemas no son nuevos, sino que han sido un patrón durante años en el fútbol mexicano. “Esto no es algo de ahora, esto es algo que ha pasado por muchos años en el fútbol mexicano”. En este sentido, subrayó que la culpa de la controversia actual recae directamente sobre los responsables de tomar decisiones dentro de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), quienes deben ser más sensatos al momento de realizar convocatorias y establecer acuerdos con los clubes.

El exjugador aprovechó la oportunidad para recalcar que, si bien los temas fuera de la cancha deben ser señalados y mejorados, el verdadero objetivo ahora debe ser apoyar a los jugadores y al equipo nacional en su preparación para el Mundial 2026. “Hay que erradicar lo que está mal, pero el futbolista, cuando le indican qué hacer, siempre va a estar dispuesto a ser protagonista”.

Finalmente, Zague reiteró que, a pesar de todo, los aficionados y los medios deben enfocarse en apoyar a los jugadores y permitirles concentrarse en su rendimiento, sin distraerse por cuestiones extracancha. “Los directivos deben ser los más claros, más equitativos y más sensatos en su toma de decisiones, pero mientras tanto, hay que apoyar a los que están adentro”, concluyó Zague, quien pidió a todos a centrarse en el bienestar de la selección y a dejar de lado las polémicas internas para que el equipo pueda dar su mejor versión en los próximos compromisos.

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