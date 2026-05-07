Marc Dos Santos critica a Mohamed: “lo que hizo después del juego fue payaso”

El técnico del LAFC además consideró que el arbitraje fue un factor en la eliminación en semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026 ante el Toluca

LAFC eliminado de la Concachampions: Marc Dos Santos analiza la derrota. Imago 7

El LAFC sufrió una dura derrota en la semifinal de vuelta de la Concacaf Champions Cup 2026 contra Toluca, cayendo 4-0 en el Estadio Nemesio Diez, lo que les significó quedar eliminados con un global de 5-2. Tras el encuentro, el entrenador Marc Dos Santos compartió sus impresiones en conferencia de prensa, reconociendo las fortalezas de Toluca, pero también reflexionando sobre los errores cometidos por su equipo.

Dos Santos critica el arbitraje

“Todo fue contra nosotros“, expresó Dos Santos con amargura, aludiendo a la jugada del penalti que permitió a Toluca tomar ventaja y cuestionando el arbitraje del costarricense Juan Calderón.

Un balance positivo pese a la derrota

A pesar de la difícil derrota, el técnico prefirió enfocarse en los aspectos positivos del rendimiento de su equipo, destacando que la competitividad de LAFC se mantuvo a lo largo del torneo. “El equipo nunca dejó de luchar”, afirmó, subrayando que, aunque el resultado no fue el esperado, se mostraron fuertes en muchas fases del torneo.

Oportunidades no aprovechadas en momentos clave

Sobre los momentos clave en el partido, Dos Santos mencionó la oportunidad fallida por Timothy Tillman, quien pudo haber cambiado el rumbo de la serie. “Tuvimos nuestras oportunidades, pero no las aprovechamos”, comentó.

Un toque de humor sobre la preparación del partido

En una nota más ligera, el técnico de LAFC comentó, en tono irónico, sobre las recomendaciones que recibió de otros equipos como el Galaxy y el LA Galaxy, sobre cómo manejar la logística del viaje y la preparación en el estadio. “Ellos me aconsejaron sobre cómo hacer las cosas”, dijo Dos Santos con una sonrisa, mostrando su capacidad para mantener una postura respetuosa pero relajada, a pesar de la derrota.

Críticas a Mohamed por su actitud en el banquillo

Sin embargo, en sus palabras también se percibió un toque de frustración y crítica hacia la actitud del banquillo rival, sobre todo la de Antonio Mohamed, a quien terminó calificando de ‘payaso’, luego de celebrar de forma eufórica los goles del triunfo.

“Tengo clase como persona, sé ganar y sé perder, quiero desear suerte al Mr. Mohamed para la final“, comenzó Dos Santos, refiriéndose al entrenador de Toluca. “Fueron ‘payaso’ en el banquillo, debes tener clase. El mundo cambia muy rápido, él tiene más edad que yo, pero hay que tener clase cuando ganas. Tiene una calidad de hombre fuerte y lo que hizo después del juego fue payaso“, dijo el técnico, mostrando su malestar por lo sucedido después del pitazo final.

Sobre la atmósfera en el Estadio Nemesio Diez

En otro momento de la conferencia, Dos Santos comentó con un toque de humor sobre el ambiente en el Estadio Nemesio Diez, que algunos rivales habían calificado como “un infierno”.

“Dijeron que era un infierno aquí, yo soy cristiano y tengo un concepto diferente del infierno, estar aquí es como estar en Disney, es fantástico, pero no cerca de ser un infierno”, bromeó, dejando claro que, aunque el ambiente fue desafiante, no se sintió intimidado por la atmósfera.

Una mirada hacia el futuro para LAFC

Para cerrar, Dos Santos reafirmó su compromiso de mejorar en el futuro. “La historia de esta serie nos enseñará mucho y nos impulsará a ser mejores“, concluyó, dejando claro que el LAFC continuará su desarrollo y aprendizaje de cara a los próximos desafíos, a pesar de la amarga eliminación en esta edición de la Concacaf Champions Cup.

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