Resultados de loterías Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 5 de mayo de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este martes 5 de mayo.

Resultados. - Lotería de la Cruz Roja.
Resultados. – Lotería de la Cruz Roja.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, desde las principales loterías de Cruz Roja y Huila como en cada martes, se efectuaron nuevos resultados para conocer a quién se le cambió la suerte. No hay que olvidarse de todos los chances que juegan a diario. Es por esto que, en Claro Sports, le contamos cómo quedaron los resultados.

Lotería de la Cruz Roja

  • Sorteo: 3152
  • Premio mayor: $11.8000 millones de pesos.
  • Número ganador: 4378
  • Serie: 181
  • Despachado a: Bogotá.
Lotería de la Cruz Roja
Lotería de la Cruz Roja el 5 de mayo

Lotería del Huila

  • Sorteo: 4754
  • Premio mayor: $2.000 millones de pesos.
  • Número ganador: 5483
  • Serie: 134
Lotería del Huila
Lotería del Huila el 5 de mayo

Resultados de chances hoy

  • Dorado Mañana: 9579 – 0
  • Dorado Tarde: 7675 – 6
  • Culona Día: 7765
  • Culona Noche: 3078
  • Astro Sol: 3535 – Aries.
  • Astro Luna: 4824 – Leo.
  • Pijao de Oro: 1728 – 2
  • Paisita Día: 2389 – 0
  • Paisita Noche: 9165 – Mico.
  • Chontico Día: 1425 – 1
  • Chontico Noche: 7784 – 8
  • Cafeterito Tarde: 6410 – 8
  • Cafeterito Noche: 0096 – 0
  • Sinuano Día: 3633 – 2
  • Sinuano Noche: 0527 – 8
  • Cash Three Día: 388
  • Cash Three Noche: 801
  • Play Four Día: 2236
  • Play Four Noche: 5723
  • Samán Día: 9682
  • Caribeña Día: 8881 – 8
  • Caribeña Noche: 2562 – 2
  • Motilón Tarde: 2959 – 0
  • Motilón Noche: 6430 – 2
  • Fantástica Día: 9767 – 8
  • Fantástica Noche: 9271 – 7
  • Antioqueñita Día: 4520 – 1
  • Antioqueñita Tarde: 0479 – 5
  • Win 4: 7556
  • Evening: 4552

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