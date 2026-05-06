Resultados de loterías Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 5 de mayo de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este martes 5 de mayo.
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La actividad del azar no se detiene. Una vez más, desde las principales loterías de Cruz Roja y Huila como en cada martes, se efectuaron nuevos resultados para conocer a quién se le cambió la suerte. No hay que olvidarse de todos los chances que juegan a diario. Es por esto que, en Claro Sports, le contamos cómo quedaron los resultados.
Lotería de la Cruz Roja
- Sorteo: 3152
- Premio mayor: $11.8000 millones de pesos.
- Número ganador: 4378
- Serie: 181
- Despachado a: Bogotá.
Lotería del Huila
- Sorteo: 4754
- Premio mayor: $2.000 millones de pesos.
- Número ganador: 5483
- Serie: 134
Resultados de chances hoy
- Dorado Mañana: 9579 – 0
- Dorado Tarde: 7675 – 6
- Culona Día: 7765
- Culona Noche: 3078
- Astro Sol: 3535 – Aries.
- Astro Luna: 4824 – Leo.
- Pijao de Oro: 1728 – 2
- Paisita Día: 2389 – 0
- Paisita Noche: 9165 – Mico.
- Chontico Día: 1425 – 1
- Chontico Noche: 7784 – 8
- Cafeterito Tarde: 6410 – 8
- Cafeterito Noche: 0096 – 0
- Sinuano Día: 3633 – 2
- Sinuano Noche: 0527 – 8
- Cash Three Día: 388
- Cash Three Noche: 801
- Play Four Día: 2236
- Play Four Noche: 5723
- Samán Día: 9682
- Caribeña Día: 8881 – 8
- Caribeña Noche: 2562 – 2
- Motilón Tarde: 2959 – 0
- Motilón Noche: 6430 – 2
- Fantástica Día: 9767 – 8
- Fantástica Noche: 9271 – 7
- Antioqueñita Día: 4520 – 1
- Antioqueñita Tarde: 0479 – 5
- Win 4: 7556
- Evening: 4552