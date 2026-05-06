Resultados de loterías Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 5 de mayo de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este martes 5 de mayo.

Resultados. – Lotería de la Cruz Roja.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, desde las principales loterías de Cruz Roja y Huila como en cada martes, se efectuaron nuevos resultados para conocer a quién se le cambió la suerte. No hay que olvidarse de todos los chances que juegan a diario. Es por esto que, en Claro Sports, le contamos cómo quedaron los resultados.

Lotería de la Cruz Roja

Sorteo: 3152

3152 Premio mayor: $11.8000 millones de pesos.

$11.8000 millones de pesos. Número ganador: 4378

4378 Serie: 181

181 Despachado a: Bogotá.

Lotería de la Cruz Roja el 5 de mayo

Lotería del Huila

Sorteo: 4754

4754 Premio mayor: $2.000 millones de pesos.

$2.000 millones de pesos. Número ganador: 5483

5483 Serie: 134

Lotería del Huila el 5 de mayo

Resultados de chances hoy

Dorado Mañana: 9579 – 0

9579 – 0 Dorado Tarde: 7675 – 6

7675 – 6 Culona Día: 7765

7765 Culona Noche: 3078

3078 Astro Sol: 3535 – Aries.

3535 – Aries. Astro Luna: 4824 – Leo.

4824 – Leo. Pijao de Oro: 1728 – 2

1728 – 2 Paisita Día: 2389 – 0

2389 – 0 Paisita Noche: 9165 – Mico.

9165 – Mico. Chontico Día: 1425 – 1

1425 – 1 Chontico Noche: 7784 – 8

7784 – 8 Cafeterito Tarde: 6410 – 8

6410 – 8 Cafeterito Noche: 0096 – 0

0096 – 0 Sinuano Día: 3633 – 2

3633 – 2 Sinuano Noche: 0527 – 8

0527 – 8 Cash Three Día: 388

388 Cash Three Noche: 801

801 Play Four Día: 2236

2236 Play Four Noche: 5723

5723 Samán Día: 9682

9682 Caribeña Día: 8881 – 8

8881 – 8 Caribeña Noche: 2562 – 2

2562 – 2 Motilón Tarde: 2959 – 0

2959 – 0 Motilón Noche: 6430 – 2

6430 – 2 Fantástica Día: 9767 – 8

9767 – 8 Fantástica Noche: 9271 – 7

9271 – 7 Antioqueñita Día: 4520 – 1

4520 – 1 Antioqueñita Tarde: 0479 – 5

0479 – 5 Win 4: 7556

7556 Evening: 4552

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