¡Revancha cae por primera vez en el 2026! Todos los resultados de Baloto el 4 de mayo

Consulte dónde cayó el premio mayor y cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de Baloto y Revancha.

Estrategia Baloto | Baloto Oficial.

Por primera vez en lo corrido del año, cae el premio de Revancha en Envigado (Antioquia). El afortunado ganador, en el sorteo 2652, logró el acumulado de nada menos que $22.300 millones de pesos. De hecho, el tiquete fue comprado en un punto de venta de la red aliada Gana.

Para revisar tendencias, al igual que el último sorteo de MiLoto, el ganador logró dar en el clavo adquiriendo el tiquete bajo la modalidad manual. En total, la jornada de ayer dejó más de 13 mil ganadores y entregó más de $22.349 millones en premios. Consulte aquí los números ganadores:

Resultados de Baloto hoy, 4 de mayo

Números ganadores: 05 – 14 – 25 – 35 – 36 – 15.

05 – 14 – 25 – 35 – 36 – Nuevo acumulado: $36.000 millones de pesos.

Resultados de Revancha hoy, 4 de mayo

Números ganadores: 03 – 05 – 17 – 24 – 38 – 11.

03 – 05 – 17 – 24 – 38 – Nuevo acumulado: $2.000 millones de pesos.

Resultado de Baloto el 4 de mayo

Baloto y Revancha: ¿cómo jugar?

Usted podrá realizar la elección de las cifras que quiera jugar, o en su defecto, la posibilidad de pedir un tiquete automático. Allí el sistema le asignará los números de manera aleatoria. Cada línea se compone por cinco números entre el 1 y 45, pero también es importante la superbalota final, que va entre 1 y 16.

El que logre acertar los seis números correspondientes al sorteo, este será el ganador del premio acumulado hasta el momento. Este va a creciendo a medida de que no caiga el premio mayor, pero hay otras combinaciones donde puede acceder a diferentes premios, pero todo depende de la cantidad de aciertos.

Sitios para adquirir el tiquete de Baloto

Entre los puntos autorizados para el expendio del juego, los podrá encontrar en farmacias, supermercados, almacenes de cadena y oficinas de trámites. Allí están identificados con el logotipo del juego en la entrada, pero además existe la posibilidad de jugarlo por internet, ya que la compañía habilitó el sistema en un sitio web para registrarse y pagar desde cualquier lugar.

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