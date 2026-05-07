Caliente responde y empata la serie ante Tecos en Laredo

Tyler Ivey cargó con la derrota, mientras que Jorge García se apuntó el triunfo con una labor de cinco entradas

Caliente derrota a Tecos en la LMB. | Captura Claro Sports

Caliente de Durango reaccionó en territorio fronterizo y se impuso 7-2 a los Tecos de los Dos Laredos en el Uni-Trade Stadium, resultado con el que igualó la serie a un triunfo dentro de la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol. La novena duranguense aprovechó sus momentos ofensivos y respaldó una sólida apertura de Jorge García para llevarse la victoria.

El encuentro comenzó cerrado, con una primera entrada sin daño para ambos equipos. Fue en el segundo inning cuando Caliente tomó ventaja con dos carreras que le permitieron marcar el ritmo del juego. Tecos respondió en la parte baja del mismo episodio con una anotación para recortar la diferencia y mantenerse cerca en la pizarra.

La novena local volvió a hacer daño en la tercera entrada y consiguió empatar el partido 2-2, lo que parecía abrir la puerta para un duelo más apretado. Sin embargo, Caliente encontró la respuesta de inmediato y cambió el rumbo del encuentro en el cuarto capítulo.

El momento decisivo llegó en la cuarta entrada, cuando el equipo visitante armó un rally de cuatro carreras ante el pitcheo de Tecos. Ese ataque puso la pizarra 6-2 y le dio a Durango una ventaja que ya no perdería durante el resto de la noche.

Tyler Ivey cargó con la derrota después de trabajar 3.2 entradas, en las que no pudo contener la ofensiva de Caliente durante el tramo clave del encuentro. Del otro lado, Jorge García se apuntó el triunfo con una labor de cinco entradas, suficiente para mantener controlado el ataque de Tecos.

Caliente todavía aumentó la diferencia en la sexta entrada con una carrera más, para colocar el 7-2 definitivo. A partir de ese momento, el relevo de Durango mantuvo en silencio a la ofensiva local, que ya no logró mover la pizarra en los últimos seis innings.

La visita cerró el juego con siete carreras, nueve imparables y sin errores, mientras que Tecos terminó con dos anotaciones, siete hits y tampoco cometió pecado defensivo. Con este resultado, Caliente dejó su marca en 8-9, mientras que Tecos quedó con registro de 9-8.

El triunfo le permite a Caliente de Durango equilibrar la serie y recuperar terreno después del primer duelo. La novena duranguense buscará completar la reacción en el siguiente compromiso, mientras que Tecos intentará hacer valer nuevamente su condición de local.

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