Resultado MiLoto hoy, 5 de mayo de 2026: estos son los números ganadores

Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de MiLoto, efectuado este martes 5 de mayo.

Resultados MiLoto.

La actividad del azar no se detiene. Luego de que cayera el premio mayor el pasado lunes, se vuelve a aumentar el premio mayor acumulado en el reciente sorteo de MiLoto. En fin, esto es lo que usted debe saber respecto al último sorteo este martes 5 de mayo.

Resultado de MiLoto este martes, 5 de mayo de 2026

Números ganadores: 04 – 24 – 33 – 35 – 37

04 – 24 – 33 – 35 – 37 Nuevo acumulado: $150 millones de pesos.

MiLoto: ¿cómo jugar?

Si usted quiere participar en el juego, puede adquirir su tiquete a través de cualquier punto de venta autorizado de Baloto. Estas zonas se encuentran en almacenes de cadena, farmacias, tiendas de barrio y puntos de trámite, o en su defecto, está la posibilidad de jugarlo por internet al registrarse en el sitio web oficial. Cada línea de juego va compuesta por un pronóstico de cinco números entre 1 y 39. En caso de atinarle a todas las cifras, se lleva el premio mayor.

¿Qué hacer si se gana el premio de MiLoto?

Hay un monto máximo, el cual puede ser cobrado en cualquier punto de venta autorizado. Sin embargo, para el ganador del premio mayor, el apostador tendría que acudir a una oficina especializada en su región. Toda la información va especificada en el reverso de su tiquete o en el sitio web.

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