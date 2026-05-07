Sisniega da vuelta a la página tras la polémica previa a la concentración de México

El directivo señaló que la prioridad dentro de la selección mexicana es respaldar el proyecto de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026 niega ruptura con Chivas y Toluca

Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, aseguró que la tensión generada en las últimas horas con Chivas y Toluca quedó superada y la calificó como un malentendido. El directivo señaló quela prioridad dentro de la selección mexicana es respaldar el proyecto de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026 y mantener unido al grupo en el arranque de la etapa decisiva.

“Fue un malentendido, desafortunadamente. Hay que dar la vuelta a la página. Hoy, lo importante para nosotros internamente es cerrar filas. Le hicimos saber a Javier que estamos con él para apoyarlo y para que este proyecto salga adelante. Necesitamos unidad para que el grupo se sienta fortalecido; vamos a trabajar en eso”, declaró Sisniega durante la presentación del traje que utilizará el Tricolor en la Copa del Mundo.

El presidente de la FMF indicó que el ambiente dentro de la selección mexicana se mantiene estable pese a la controversia por la liberación de jugadores convocados. La situación había generado cuestionamientos por los acuerdos establecidos entre clubes y cuerpo técnico, especialmente tras los casos recientes relacionados con futbolistas de Chivas y Toluca.

“Estamos enfocados en mantener el buen ambiente y en que los jugadores se sientan a gusto. Hay que dejar trabajar al cuerpo técnico con sus futbolistas porque viene lo más importante: la competencia”, agregó el directivo, quien insistió en que el objetivo inmediato es permitir que Javier Aguirre y su staff desarrollen el trabajo previsto con el plantel.

Sisniega también aclaró que la relación con Chivas y Toluca continúa en buenos términos, pese al ruido generado en torno a la concentración nacional. El dirigente destacó el papel de ambos clubes dentro del proceso mundialista y evitó profundizar en cualquier posible fractura institucional.

“Hay comunicación y una gran relación con ellos. Son dos de los equipos que más han apoyado este proyecto; Toluca y Chivas son pilares del futbol mexicano”, afirmó el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, al referirse a los equipos que estuvieron en el centro de la discusión durante las últimas horas.

La postura de Sisniega llegó durante la presentación del traje oficial que usará la selección mexicana en el Mundial 2026. La indumentaria, elaborada junto a la marca Calderoni, será de color “azul mexicano”, tendrá el escudo del Tricolor en el pecho y corbatas disponibles en azul o verde. El forro interior del saco será verde, con detalles inspirados en el uniforme utilizado por México en Francia 98 y un mensaje dirigido a los futbolistas seleccionados.

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