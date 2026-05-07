¡México no verá al Ghana más fuerte! Las figuras que no estarán en Puebla

El equipo dirigido por Carlos Queiroz dio a conocer su convocatoria para enfrentar al Tricolor en la recta final de la preparación mundialista

Semenyo durante un juego con el Manchester City | Reuters/Jason Cairnduff

La selección mexicana tendrá una prueba africana en Puebla, aunque Ghana no llegará con todos sus referentes para el amistoso del próximo 22 de mayo. El equipo dirigido por Carlos Queiroz dio a conocer su convocatoria para enfrentar al Tricolor en la recta final de la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El combinado ghanés decidió viajar a México sin varios futbolistas que militan en ligas europeas, una situación que cambia el panorama previo al encuentro. Pese a tratarse de un partido de preparación mundialista, Ghana optó por reservar a algunas de sus principales piezas, especialmente a jugadores que todavía tienen actividad con sus clubes.

Entre las ausencias más importantes aparecen Antoine Semenyo, del Manchester City, y Abdul Fatawu, del Leicester City, ambos con presencia en el fútbol inglés. También quedaron fuera Kojo Peprah Oppong, del Nice, y Marvin Senaya, del Auxerre, representantes del fútbol francés.

La lista de bajas también incluye a Ibrahim Sulemana, del Cagliari de Italia, y a Christopher Bonsu Baah, jugador del Al Qadisiya, equipo en el que comparte vestidor con Julián Quiñones. Con estas ausencias, los Black Stars presentarán una plantilla con elementos de la liga local y futbolistas que participan en campeonatos de Escocia, Francia, Inglaterra y Países Bajos.

Aun sin sus nombres principales, Ghana se mantiene como un rival de exigencia para México por las características físicas y de velocidad que suelen distinguir al fútbol africano. El partido puede servirle a Javier Aguirre para observar comportamientos defensivos, transiciones y duelos individuales ante un estilo distinto al de los rivales habituales del Tricolor.

El encuentro también toma relevancia porque México compartirá grupo mundialista con Sudáfrica, por lo que medirse a Ghana puede ofrecer una referencia cercana sobre el tipo de oposición que encontrará en la Copa del Mundo. Para el cuerpo técnico mexicano, este duelo forma parte del tramo final de ajustes antes del debut en casa.

El amistoso en Puebla será una oportunidad para que el Tricolor mida avances, corrija detalles y mantenga ritmo competitivo ante un rival africano que, incluso con ausencias, conserva una estructura capaz de exigir al equipo mexicano. La cita del 22 de mayo quedará marcada como uno de los ensayos importantes en el cierre de la preparación rumbo al Mundial 2026.

Lista de convocados de Ghana para enfrentar a México:

A continuación, la lista completa de la selección de Ghana para el duelo de preparación ante México:

Porteros:

Solomon Agbasi (Accra Hearts of Oak SC)

Paul Reverson (Ajax FC)

Gidios Aseako (Dreams FC)

Defensas:

Oscar Oppong (Granada)

Ebenezer Adade (Dreams FC)

Ebenezer Annan (St. Etienne)

Manu Duah (San Diego FC)

Nathaniel Adjei (Lorient)

Razak Simpson (Nations FC)

Dacosta Antwi (Anderlecht Futures)

Ebenezer Abban (Heart of Lions)

Mediocampistas:

Emmanuel Edjei (Dundee United)

Abdul Aziz Issah (Barcelona B)

Augustine Boakye (St. Etienne)

Majeed Ashimeru (La Louvière)

Rak-Sakyi Jesurun (Stoke City)

Salim Adamas (Medeama SC)

Delanteros:

Daniel Agyei (Kocaelispor)

Felix Afena-Gyan (Amedspor)

Ibrahim Osman (Birmingham City)

Prince Amoako (Nordsjaelland)

Francis Amuzu (Gremio)

Joseph Opoku (Zulte-Waregem)

Convocatoria selección de Ghana para el duelo ante México. Foto X: @ghanafaofficial

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