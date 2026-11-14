Guatemala vs Canadá en vivo: goles y resultados del partido de la Concacaf Nations League 2026, hoy 13 de noviembre

Sigue en vivo las incidencias del partido.

Guatemala vs Canadá, en vivo el minuto a minuto. (Clarosports)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Guatemala vs Canadá, partido válido por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. Guatemala ganó el Grupo B con siete puntos, después de sumar dos victorias, un empate y una derrota.

La Bicolor anotó nueve goles y recibió tres, además de mantener su portería a cero en sus últimas tres presentaciones de la fase de grupos. La victoria 1-0 ante Surinam, con gol de Matthew Evans en tiempo de compensación, aseguró su clasificación. Canadá accedió directamente a los cuartos de final como una de las cuatro selecciones preclasificadas por el ranking regional.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Guatemala vs Canadá hoy 13 de noviembre de 2026?

El encuentro se disputará el viernes 13 de noviembre de 2026 a las 20:00 horas en El Trébol, con Guatemala como local. El conjunto dirigido por Luis Fernando Tena tendrá el primer compromiso ante su afición antes de viajar a Toronto para definir la eliminatoria. En México, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica también comenzará a las 20:00 horas, mientras que en Panamá comenzará a las 21:00 horas.

Alineaciones del Guatemala vs Canadá, al momento

Guatemala : Nicholas Hagen; Aaron Herrera, Allen Yanes, Nicolás Samayoa, José Morales; Matthew Evans, Oscar Castellanos, Rudy Muñoz, Antonio López; Rubio Rubin y Darwim Lom. DT : Luis Fernando Tena.

: Nicholas Hagen; Aaron Herrera, Allen Yanes, Nicolás Samayoa, José Morales; Matthew Evans, Oscar Castellanos, Rudy Muñoz, Antonio López; Rubio Rubin y Darwim Lom. : Luis Fernando Tena. Canadá: Dayne St. Clair; Niko Sigur, Luc de Fougerolles, Ralph Priso, Richie Laryea; Liam Millar, Nathan Saliba, Mathieu Choiniere, Alphonse Davies; Jonathan David y Tani Oluwaseyi. DT: Jesse Marsch.

Antecedentes del Guatemala vs Canadá y últimos resultados en la Concacaf Nations League

Esta será la primera serie entre Guatemala y Canadá en la Concacaf Nations League. El antecedente oficial más recordado por la Bicolor es la eliminación de los canadienses en los cuartos de final de la Copa Oro 2025, cuando ganó 6-5 en penales después de empatar 1-1. Canadá se impuso posteriormente 1-0 en un amistoso de enero de 2026.

18 de enero de 2026 | Canadá 1-0 Guatemala | Amistoso Internacional

| Amistoso Internacional 29 de junio de 2025 | Canadá 1 (5)-(6) 1 Guatemala | Copa Oro 2025

| Copa Oro 2025 1 de julio de 2023 | Guatemala 0-0 Canadá | Copa Oro 2023

| Copa Oro 2023 27 de marzo de 2015 | Canadá 1-0 Guatemala | Amistoso Internacional

| Amistoso Internacional 30 de junio de 2009 | Guatemala 0-3 Canadá | Amistoso Internacional

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