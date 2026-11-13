Colombia vs Chile en vivo: resultado y goles del partido amistoso de Fecha FIFA hoy viernes 13 de noviembre

Siga todos los detalles de un nuevo compromiso de exhibición para la Tricolor, que vuelve a jugar en Cali después de 27 años.

Colombia vs Chile, amistoso en vivo | Claro Sports

Llega el penúltimo reto para la Selección Colombia, ahora en su regreso a territorio cafetero, donde afrontará un duelo amistoso ante Chile en el Pascual Guerrero de Cali. Los australes, que buscan renovación de cara a la Copa América y Eliminatorias, volverán a ser rivales el próximo martes en el Nacional de Santiago. Se trata de un primer round, donde ambos se medirán el aceite con el ánimo de probar e incluir nuevas caras.

El duelo ha causado furor en el Valle del Cauca, ya que hacía 27 años el elenco Tricolor no jugaba en su capital. Lo hará ante un rival que normalmente le sienta bien a Colombia jugando de local, puesto que no conoce la derrota desde el 2009. Sin varios referentes de la nómina usual, Néstor Lorenzo tendrá la oportunidad de darle confianza a la nueva sangre del combinado nacional.

¿Dónde ver en vivo Colombia vs Chile y a qué hora es el partido amistoso?

Este duelo, válido por la fecha FIFA de amistosos internacionales, tendrá su pitazo inicial sobre las 7:00 p.m. (hora COL) y las 9:00 (hora CHI). Estas son las señales disponibles en cada país para ver el compromiso:

Colombia: Caracol TV, RCN, Gol Caracol y Ditu (vía streaming).

Caracol TV, RCN, Gol Caracol y Ditu (vía streaming). Chile: Mega (TV y streaming).

Alineaciones confirmadas del Colombia vs Chile: así juegan el partido amistoso

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Samuel Velásquez; Jéfferson Lerma, Gustavo Puerta, Nelson Deossa; Camilo Durán, Jhon Arias y Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Chile: Lawrence Vigouroux; Felipe Loyola, Jonathan Villagra, Guillermo Maripán, Diego Ulloa, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Marimiliano Gutiérrez y Gonzalo Tapia. DT: Nicolás Córdova.

Antecedentes y últimos cinco resultados del Colombia vs Chile

En el último tiempo, Colombia ha tenido cierta ventaja ante los australes. La última derrota Tricolor fue en la Copa América Centenario de 2016, donde la Roja, campeona de esa edición, despachó por 0-2 al equipo dirigido en ese entonces por José Pékerman. Charles Aránguiz y José Fuenzalida marcaron las dianas del triunfo. Estos son los últimos enfrentamientos por todo concepto:

15.10.2024 | Colombia 4-0 Chile | Eliminatorias CONMEBOL.

12.09.2023 | Chile 0-0 Colombia | Eliminatorias CONMEBOL.

09.09.2021 | Colombia 3-1 Chile | Eliminatorias CONMEBOL.

13.10.2020 | Chile 2-2 Colombia | Eliminatorias CONMEBOL.

12.10.2019 | Colombia 0-0 Chile | Amistoso.

¿Quién es favorito para ganar el amistoso de Fecha FIFA? Pronósticos y momios

Por cuestiones de calidad individual y presente, Colombia se encamina como el favorito. Encima juega en el Pascual Guerrero con el apoyo de la gente, que normalmente debería pesar. Por su parte, Chile vive un proceso de renovación y ha mostrado cierta irregularidad.

Las apuestas lo dicen todo. Una victoria Tricolor paga un promedio de 1.40 según las principales plataformas, mientras que el empate tiene valor de 4.30 y el batacazo de Chile un 7.30.

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