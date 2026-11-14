Néstor Lorenzo estrena cábala: ¿Cuánto cuesta la nueva camisa del técnico de Colombia?

El técnico de la Tricolor cambió de “pinta” para el juego amistoso frente a Chile en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

Néstor Lorenzo con camiseta amarilla | Captura de Gol Caracol

Parece que se renuevan energías en la Selección Colombia. La Tricolor sigue en modo continuidad bajo las órdenes de Néstor Lorenzo, con la diferencia de que el técnico argentino va buscando una nómina más fresca rumbo al gran objetivo venidero: la Copa América de 2028. El requisito, de entrada, es poder llevarse el segundo título y sacarse la espina de aquella edición pasada.

Lorenzo es blanco de odios y amores. Unos respaldan su continuidad en el proceso, mientras que buena parte de la opinión en el país lo condena. Según sus críticos, el combinado nacional fracasó en la Copa del Mundo y no merecía darle la oportunidad al timonel de ser ratificado por los directivos. De todas maneras, lidera la búsqueda de reivindicarse con la fanaticada.

Algunos se enfocan mucho en las cábalas, sea por gestos o vestuario. A Lorenzo se le atribuyó un posible ritual vestir con una camisa vinotinto y un saco oscuro. El entrenador no le da crédito a las supersticiones, pero quedó en la mente su habitual vestimenta, o así lo fue hasta ahora, ya que cambió de “pinta” en el último amistoso.

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¿La nueva cábala? Cuánto cuesta la nueva camiseta que usa Néstor Lorenzo

Para el duelo del jueves, frente a Chile, ya no se vio a Lorenzo con la vinotinto. Es más, portó una camiseta tipo polo amarilla que llamó poderosamente la atención. Dejó de lado la tradición y usó una prenda que le pone fin a ciertos mitos.

💛👀 ¡De amarillo el profe Néstor Lorenzo! ¿Será su nueva cábala? #futbol2026 #SelecciónColombia https://t.co/kBefvZwirn — Gol Caracol (@GolCaracol) November 14, 2026

Dicha camiseta tipo polo, de la marca Lacoste, tiene un precio que va entre los $270.000 y $480.000 pesos colombianos. Todo depende del modelo, si es corte clásico o Slim Fit, además de algunos descuentos que pueden observarse en línea o en comercios outlet.

¿La vinotinto no es cábala?

Según declaraciones de Néstor Lorenzo, ha descartado que usar la camisa responda a alguna superstición. Prefiere darle mérito al trabajo de sus jugadores en el campo de juego. De hecho cambió en otros partidos, vistiendo de polo blanca o azul.

Lo que sí dejó claro Lorenzo es su devoción por el tema religioso. Se apoya en su fe católica al considerarse como un hombre “mariano”, por lo que se encomienda a Dios y la Virgen de Luján. Todo se debe a su formación desde niño y la presencia de la fe como guía para cumplir con su trabajo.

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