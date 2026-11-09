Néstor Lorenzo, molesto con Lucas González por sus quejas: ¿Relación rota con el técnico de Nacional?

Al director técnico de la Selección Colombia no le gustó el reclamo de Lucas, inclusive afirmó sentirse “atacado”.

Lucas González y Néstor Lorenzo | Vizzor Image

La Selección Colombia se alista para su doblete de amistosos contra Chile por la fecha FIFA de noviembre, los cuales son en la ciudad de Cali y en Santiago, respectivamente. Néstor Lorenzo entregó hace poco la lista de convocados y entre la nómina hay algunos jugadores de Atlético Nacional, equipo que destaca en la actual temporada.

Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo son los futbolistas que llamó el timonel, inclusive hicieron parte de los pasados juegos preparatorios ante México, Paraguay y Perú. Los dos sumaron minutos y de cierta forma aprovecharon la oportunidad, sobre todo el lateral que marcó un golazo en ese último cruce ante los peruanos.

Más allá de eso, hace poco Lucas González, el entrenador del ‘verdolaga’, cuestionó que su equipo pierda a esos hombres de cara a la definición de las semifinales de Copa BetPlay ante Once Caldas. Pero eso no fue todo, en su momento dijo que le parecía injusto que no citara a Álvaro Montero, dando a entender que Lorenzo estuvo de acuerdo en dejarlo en Boca Juniors en esta ocasión.

Sobre esas declaraciones, el timonel de la ‘tricolor’ le respondió al técnico bogotano con evidente molestia, ya que sintió que fue un ataque por parte de su colega, algo que se evidencia en una reciente entrevista con Caracol. Además de eso, Néstor explicó por qué decidió dejar por fuera a Montero, uno de los reclamos del DT ‘verdolaga’.

Una respuesta contundente

“Yo lo escuché a Lucas, me parece que es injusto porque Nacional le aporta a todas las selecciones gracias a su proceso formativo y competitivo desde hace muchos años, para el club debería ser un orgullo que estén sus jugadores convocados“, arrancó diciendo Lorenzo.

“En cuanto a compararse con otro equipo, cada situación es distinta. Aclaro lo de Montero: en la fecha previa, llamé a Vargas y le dije ‘no vas a venir, vas a venir en la próxima’. Montero va a venir en esta (la pasada) y no en la próxima. Montero era necesario en Boca en la fecha anterior y lo traje porque estaba programado así. Me pueden llamar y les explico a los técnicos también, pero prefieren hablar en la prensa“.

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“Lo otro es que para el club debe ser un orgullo muy grande tener jugadores en la selección. Cuando no llamo jugadores del fútbol local, dicen que no miro la liga. Cuando los llamo se quejan porque los llamo. El calendario no lo armo yo, ni la fecha FIFA ni el torneo local. Está todo aclarado, yo lo tengo claro, pero me gustaría que me pregunten, no me gusta salir a aclarar cosas después de que me atacan“.

⚠️🎙️ “Escuché a Lucas. Es injusto” “Si me llaman yo les explico, pero prefieren hablar con la prensa” “Boca necesitaba a Montero la fecha pasada e igual lo llamé. Cada caso es distinto” Néstor Lorenzo responde a Lucas González en @NoticiasCaracol https://t.co/mahms3LFq7 — Julián Capera (@JulianCaperaB) November 9, 2026

Por ahora queda esperar si Nacional emite algún tipo de respuesta ante estas palabras de Lorenzo, en las cuales se evidencia su molestia por lo que declaró Lucas González hace unos días. Eso sí, tanto Velásquez como Rengifo se unen con normalidad a la concentración de Colombia para los dos amistosos.

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