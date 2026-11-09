Matías Almeyda tiene respaldo de Rayados, pero se jugará la Liguilla con bajas importantes

El técnico argentino enfrenta uno de los momentos más complicados desde su llegada a Monterrey; la primera prueba será ante Querétaro

Matías Almeyda se juega el boleto a Liguilla | Imago7

Matías Almeyda, técnico de Rayados, enfrenta uno de los momentos más complicados desde su llegada a Monterrey. El equipo se encuentra fuera de los puestos de Liguilla en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX, viene de sufrir una goleada de 4-0 frente a Toluca y tendrá que disputar un partido decisivo contra Querétaro con ausencias importantes.

Sin embargo, el entrenador argentino cuenta con el respaldo de la directiva para continuar al frente del proyecto deportivo. A pesar de la irregularidad que ha mostrado Monterrey durante el Apertura 2026, la institución mantiene su confianza en Almeyda, cuya continuidad no estaría condicionada a conseguir la clasificación a la fase final.

Rayados ocupa la décima posición de la tabla general con 21 puntos y tiene dos partidos pendientes para intentar alcanzar uno de los ocho boletos disponibles para la Liguilla.

La primera prueba será frente a Querétaro, en el partido pendiente de la jornada 7, donde una victoria permitiría a Monterrey llegar a la última fecha dependiendo de sus propios resultados para conseguir la clasificación.

¿Matías Almeyda seguirá como entrenador de Rayados?

Matías Almeyda tiene el respaldo de la directiva y la estructura deportiva del Club de Fútbol Monterrey para continuar como entrenador después del Apertura 2026, incluso si el equipo no consigue clasificarse a la Liguilla por segundo torneo consecutivo. El entrenador argentino ha dejado una impresión positiva entre los responsables del proyecto deportivo, quienes consideran que puede encabezar la reconstrucción del equipo a mediano y largo plazo.

Uno de los principales argumentos a su favor es el desempeño de Rayados durante la Leagues Cup 2026, competencia en la que logró llegar hasta la final, disputada en Houston, Texas, donde cayó frente al Toluca.

Sin embargo, en la Liga MX los resultados han sido diferentes y Monterrey no ha conseguido mantener la regularidad necesaria para consolidarse entre los primeros ocho lugares. La goleada de 4-0 ante Toluca en la jornada 16 significó la sexta derrota del equipo en el campeonato y volvió a encender las alarmas sobre su rendimiento.

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Rayados podría sumar su segundo torneo sin Liguilla | Imago7

Rayados todavía tiene una oportunidad importante para recuperar el control de su clasificación a la Liguilla del Apertura 2026. El equipo de Matías Almeyda ocupa el décimo lugar de la tabla general con 21 puntos, apenas una unidad por debajo de la octava posición, pero cuenta con un partido pendiente frente a Querétaro.

Una victoria ante Gallos Blancos permitiría a Monterrey alcanzar 24 puntos y llegar a la última jornada dependiendo de sus propios resultados para conseguir la clasificación, de acuerdo con el escenario actual de la tabla general.

El encuentro en el Estadio La Corregidora representa una oportunidad para que los albiazules recuperen terreno frente a sus competidores directos. Posteriormente, Rayados cerrará la fase regular visitando a Pumas en Ciudad Universitaria, donde podría definir su futuro en el campeonato.

Con seis puntos todavía disponibles, Monterrey puede alcanzar un máximo de 27 unidades, aunque primero deberá superar a Querétaro para colocarse en una posición más favorable.

¿Qué bajas tendrá Monterrey frente a Querétaro?

Matías Almeyda tendrá que enfrentar el partido pendiente contra Querétaro sin dos futbolistas importantes, debido a las convocatorias internacionales correspondientes a la fecha FIFA de noviembre.

Una de las principales ausencias será Hugo Cuypers, delantero belga que recibió su primera convocatoria con la selección mayor de Bélgica para disputar los encuentros de la UEFA Nations League frente a Turquía e Italia. El atacante ha sido uno de los futbolistas más importantes del Monterrey durante el Apertura 2026, especialmente por su capacidad goleadora. Además, Rayados tampoco podrá contar con Jesús ‘Tecatito’ Corona, quien fue convocado por la Selección Mexicana para sus compromisos frente a Jamaica.

Las ausencias obligarán a Almeyda a modificar su planteamiento para un partido en el que Monterrey necesita recuperar la efectividad ofensiva después de quedarse sin anotar en la goleada sufrida ante Toluca.

Hugo Cuypers es convocado por Bélgica | Imago7

¿Cuáles son los números de Matías Almeyda con Rayados?

Matías Almeyda ha dirigido 21 partidos con Monterrey entre el Apertura 2026 y la Leagues Cup, con un balance de nueve victorias, cuatro empates y ocho derrotas. Su principal logro ha sido llevar a Rayados hasta la final de la Leagues Cup 2026, donde perdió frente al Toluca. Durante esa competencia, Monterrey consiguió una racha de tres victorias consecutivas, algo que todavía no ha podido repetir en el Apertura 2026.

En el campeonato mexicano, la irregularidad ha sido el principal problema del equipo, que llegó a ocupar los primeros lugares de la clasificación, pero perdió terreno con el paso de las jornadas. La reciente derrota frente a Toluca volvió a evidenciar las dificultades de Rayados para competir con regularidad ante los principales protagonistas de la Liga MX.

Matías Almeyda felicitó a Mohamed y al Toluca por el título | Imago7

Rayados apuesta por la continuidad de Matías Almeyda pese al riesgo de otro fracaso

La recta final del Apertura 2026 pondrá a prueba la capacidad de reacción de Monterrey, el equipo necesita superar las ausencias de futbolistas importantes y conseguir resultados frente a Querétaro y Pumas para evitar una segunda eliminación consecutiva en la fase regular.

Sin embargo, el panorama institucional es distinto al deportivo. Mientras Rayados todavía pelea por un lugar entre los ocho mejores, la directiva mantiene su confianza en Matías Almeyda y contempla su continuidad para el Clausura 2027.

El entrenador argentino tendrá la oportunidad de consolidar su proyecto independientemente del desenlace del Apertura 2026, aunque los resultados serán fundamentales para recuperar la confianza de la afición.