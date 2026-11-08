Cambio de última hora en la Selección Colombia de cara a los amistosos ante Chile
Jáminton Campaz no se unirá a la Selección Colombia por lesión. En su lugar, Óscar Cortes se vestirá de amarillo, azul y rojo.
La Federación Colombiana de Fútbol ha oficializado un cambio de último momento para la última convocatoria de la Selección Colombia en este 2026. Debido a una lesión sufrido en el partido más reciente de Rosario Central de Argentina, Jáminton Campaz no podrá unirse a la ‘tricolor’. En su reemplazó, Óscar Cortes de Huracán de Argentina se calzará la amarilla, azul y roja.
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