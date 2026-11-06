¿Qué pasa con Jorge Carrascal y la Selección Colombia?

El volante de 28 años es titular indiscutido en el Flamengo de Brasil, pero no ha vuelto a ser convocado a la Selección Colombia desde el Mundial 2026.

Jorge Carrascal, campeón del Brasileirao | Foto por MAURO PIMENTEL / AFP

Se ha revelado la última convocatoria de la Selección Colombia en este 2026. Néstor Lorenzo citó un total de 26 futbolistas para la doble fecha FIFA de amistoso ante la Selección de Chile. Desde el próximo sábado 7 de noviembre todos los jugadores citados se reunirán en la ciudad de Cali para preparar los encuentros ante Chile del 13 y 17 del mismo mes.

Después de los retiros de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero de la Selección Colombia. Todo indicaba hacía Jhon Arias, Jorge Carrascal y Carlos Andrés Gómez, para que fueran los hombres que mayor oportunidades tuvieran en la nueva era. Sin embargo, el único que se ha visto realmente activo es el jugador de Palmeiras.

De hecho, desde la Copa Mundial de la FIFA 2026 que Jorge Carrascal no se ha puesto la camiseta amarilla, azul y roja. Una cita orbital en donde el jugador del Flamengo de Brasil no vio ni un solo minuto de juego. Hecho que con la actualidad de hoy ha despertado el rumor de una posible decisión de no volver al equipo nacional mientras el director técnico sea Néstor Lorenzo.

La temporada de Jorge Carrascal

Después de haber sido catalogado como un hombre de la extraña y confianza del cuerpo técnico argentino, Jorge Carrascal ha pasado a ser ignorado por completo. Pues, el popular ‘Carrascrack’ no ha parado de brillar jornada tras jornada en el Brasileirao y Copa Libertadores, respectivamente.

Tanto así que se ha convertido en un titular indiscutido en el equipo que más hinchas tiene en todo el mundo. El cual para muchos tiene la mejor plantilla de todo el continente americano. Un rendimiento que no se ha quedado solo en el espectáculo, sino que se traducido en números.

Hoy en día, Jorge Carrascal registra un total de 51 partidos, ocho goles y 12 asistencias con la camiseta de Flamengo en la presente temporada. En el Brasileirao, considerada la mejor liga de fútbol del continente americano es el tercer máximo asistidor con nueve pases gol. Sumado a eso, se ha posicionado como el octavo jugador con más participaciones en goles del fútbol brasileño con un total de 16.

¿Quién reemplaza a Jorge Carrascal en la Selección Colombia?

Pese a que muy pocas veces, el colombiano de 28 años, logró mostrar su verdadero potencial en la Selección Colombia, la calidad del número 15 del Flamengo es innegable. Ahora bien, para esta última convocatoria del 2026, los futbolistas que aparecen en su posición son Juan Manuel Rengifo, Daniel Arcila, Yáser Asprilla y Jáminton Campaz. Todos jugando en equipos inferiores a lo que es el Flamengo de Brasil.

Así las cosas, lo que parecía la oportunidad perfecta para tomarse confianza y afianzarse en el equipo que representa a más de 50 millones de colombianos. Termino siendo, por ahora, un frio intento que quedó en el olvido. Será solo cuestión de tiempo para ver si así como Willer Ditta y hasta Jhon Jáder Durán, Jorge Carrascal vuelve a hacerse presente en la Selección Colombia.

Te puede interesar: