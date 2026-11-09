Así les fue a los jugadores de la Selección Colombia el fin de semana del 6 al 8 de noviembre de 2026: destacados y complicados

En Claro Sports les traemos todos los detalles de los jugadores convocados por Néstor Lorenzo para la próxima fecha FIFA.

Luis Suarez, colombiano en el Sporting Cp/ REUTERS/Rodrigo Antunes.

El pasado viernes 6 de noviembre el director técnico Néstor Lorenzo entregó la lista de convocados por la Selección Colombia para la fecha FIFA de noviembre, serán dos partidos en los que la ‘Tricolor’ enfrentará a Chile en ambas oportunidades, el primero en Cali, Valle del Cauca y el segundo en Santiago, así le dará finiquito al 2026.

Como suele suceder en este tipo de llamados a jugadores, siempre habrá polémica, sin embargo todo parece indicar que en esta oportunidad han caído muchos más ‘baldados de agua fría’ a Lorenzo y su cuerpo técnico, ya que las ausencias de Álvaro Montero, Carlos Andrés Gómez y otras piezas generó molestia en equipos como Atlético Nacional, club del cual fueron citados Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo, en medio de la semifinal de Copa BetPlay ante Once Caldas.

Arqueros

Camilo Vargas: el guardameta bogotano vuelve a la convocatoria de la Selección Colombia, tras perderse la fecha FIFA de septiembre y octubre. Este domingo fue titular y jugó los 90 minutos en la derrota de Atlas a manos de Pachuca en condición de local.

el guardameta bogotano vuelve a la convocatoria de la Selección Colombia, tras perderse la fecha FIFA de septiembre y octubre. Este domingo fue titular y jugó los 90 minutos en la derrota de Atlas a manos de Pachuca en condición de local. Aldair Quintana: el cancerbero sigue en las ‘mieles’ del triunfo con Independiente Del Valle, que tiene pinta de campeón en Ecuador. Fue titular y jugó todo el partido en el que su equipo le ganó 2-4 al Aucas de visitante.

el cancerbero sigue en las ‘mieles’ del triunfo con Independiente Del Valle, que tiene pinta de campeón en Ecuador. Fue titular y jugó todo el partido en el que su equipo le ganó 2-4 al Aucas de visitante. Devis Vásquez: después de haber debutado esta temporada con la Roma en el partido por UEFA Champions League en Old Trafford contra Manchester United, volvio a ser inicialista, esta vez por Serie A, en la goleada de la ‘Loba’ 3-0 de local ante Sassuolo.

Defensas

Daniel Muñoz: el lateral derecho fue pieza clave de la victoria del Nottingham Forest sobre el Manchester City 3-1, en una jornada más de la Premier League. Fue uno de los más destacados de uno de los batacazos de este fin de semana a nivel mundial en el fútbol.

el lateral derecho fue pieza clave de la victoria del Nottingham Forest sobre el Manchester City 3-1, en una jornada más de la Premier League. Fue uno de los más destacados de uno de los batacazos de este fin de semana a nivel mundial en el fútbol. Juan David Cabal: jugó 56 minutos en el partidazo que dieron Fiorentina y Juventus en una fecha más de la Serie A, el cual terminó 2-2.

jugó 56 minutos en el partidazo que dieron Jhon Lucumí: titular y jugó 89 minutos en el empate 2-2 entre Fiorentina y Juventus.

titular y jugó 89 minutos en el empate 2-2 entre Fiorentina y Juventus. Édier Ocampo: el ex-Atlético Nacional fue inicialista en la victoria a domicilio del Vancouver Whitecaps sobre CF Montreal. Vio la tarjeta amarilla y salió para el segundo tiempo.

el ex-Atlético Nacional fue inicialista en la victoria a domicilio del Vancouver Whitecaps sobre CF Montreal. Vio la tarjeta amarilla y salió para el segundo tiempo. Dávinson Sánchez: Galatasaray ganó 4-3 a Amedspor por la Súperliga de Turquía, el colombiano fue titular y jugó el partido completo.

Galatasaray ganó 4-3 a Amedspor por la Súperliga de Turquía, el colombiano fue titular y jugó el partido completo. Kevin Andrade: el zurdo fue titular y jugó todo el compromiso, en lo que fue el empate entre Zenit y FK Rostov en la Premier League de Rusia.

el zurdo fue titular y jugó todo el compromiso, en lo que fue el empate entre Zenit y FK Rostov en la Premier League de Rusia. Juan David Arizala: Venezia y venció al Udinese 2-1 de local, el ex-Independiente Medellín no vio minutos en dicho compromiso.

Venezia y venció al Udinese 2-1 de local, el ex-Independiente Medellín no vio minutos en dicho compromiso. Samuel Velásquez: a Atlético Nacional se le iba complicando el partido ante Deportivo Pereira, el ‘Verdolaga’ finalmente ganó 4-3 y el lateral izquierdo fue titular, jugó el partido completo y vio la tarjeta amarilla.

Mediocampistas

Gustavo Puerta: el mediocampista de primera línea, entró desde el banquillo luego que su compañero Santiago Hezze se lesinara. Jugó 34 minutos en el empate de Olympiakos y PAOK.

el mediocampista de primera línea, entró desde el banquillo luego que su compañero Santiago Hezze se lesinara. Jugó 34 minutos en el empate de Olympiakos y PAOK. Nelson Deossa: Betis venció 0-2 al Elche por LaLiga, el zurdo entró desde el banco y jugó solamente 7 minutos.

Betis venció 0-2 al Elche por LaLiga, el zurdo entró desde el banco y jugó solamente 7 minutos. Jefferson Lerma: fue titular, jugó los 90 minutos y recibió una tarjeta amarilla en la derrota de su equipo, Crystal Palace, a manos de Liverpool 1-3. También tuvo un fuerte encontronazo con el argentino Alexis Mac Allister.

fue titular, jugó los 90 minutos y recibió una tarjeta amarilla en la derrota de su equipo, Crystal Palace, a manos de Liverpool 1-3. También tuvo un fuerte encontronazo con el argentino Alexis Mac Allister. Jhon Solís: el ex-Atlético Nacional fue titular y jugó los 70 minutos en la victoria Birmingham sobre Swansea, en una jornada más del Championship de Inglaterra, segunda división.

el ex-Atlético Nacional fue titular y jugó los 70 minutos en la victoria Birmingham sobre Swansea, en una jornada más del Championship de Inglaterra, segunda división. Daniel Arcila: el Club León empató de local 1-1 con Chivas, el colombiano fue titular y jugó los 90 minutos de este compromiso válido por la Liga MX.

el Club León empató de local 1-1 con Chivas, el colombiano fue titular y jugó los 90 minutos de este compromiso válido por la Liga MX. Juan Manuel Rengifo: la joya de Atlético Nacional se reportó con 2 asistencias en la victoria 4-3 ante Deportivo Pereira . Fue titular y jugó 68 minutos.

la joya de Atlético Nacional se reportó con . Fue titular y jugó 68 minutos. Jhon Arias: Vasco da Gama y Palmeiras protagonizaron un partidazo en las semifinales de la Copa de Brasil, el chocoano fue titular y jugó 71 minutos. Protagonizó una linda imagen al abrazar a su compatriota Carlos Andrés Gómez, que desperdició el cobro con el que eliminaron al cuadro de Río de Janeiro.

Vasco da Gama y Palmeiras protagonizaron un partidazo en las semifinales de la Copa de Brasil, el chocoano fue titular y jugó 71 minutos. Protagonizó una linda imagen al abrazar a su compatriota Carlos Andrés Gómez, que desperdició el cobro con el que eliminaron al cuadro de Río de Janeiro. Yáser Asprilla: Girona cayó 0-1 ante Almería de local. El nacido futbolísticamente en la cantera de Envigado de Colombia fue suplente, pero entró al segundo tiempo y completó 27 minutos.

Girona cayó 0-1 ante Almería de local. El nacido futbolísticamente en la cantera de Envigado de Colombia fue suplente, pero entró al segundo tiempo y completó 27 minutos. Matías Orozco: Castellón empató 2-2 con Burgos FC en la segunda división de España. El ex-Deportivo Cali fue titular pero se marchó del partido luego de ver la roja directa.

MÁS INFORMACIÓN: Cambio de última hora en la Selección Colombia de cara a los amistosos ante Chile

Delanteros

Camilo Mena: una de las sorpresas de esta nueva convocatoria de la Selección Colombia. El delantero de 24 años fue titular y jugó los 90 minutos en la derrota de su equipo Korona Kielce ante Rodomiak Radom en Polonia.

una de las sorpresas de esta nueva convocatoria de la Selección Colombia. El delantero de 24 años fue titular y jugó los 90 minutos en la derrota de su equipo Korona Kielce ante Rodomiak Radom en Polonia. Luis Javier Suárez: como nos tiene acostumbrados, el samario se reportó con el gol que le dio la victoria al Sporting CP sobre Moreirense. Su nuevo técnico lo halagó y considera que es una pieza fundamental del equipo, que espera tener al delantero por mucho tiemnpo más.

como nos tiene acostumbrados, el samario se reportó con el gol que le dio la victoria al Sporting CP sobre Moreirense. Su nuevo técnico lo halagó y considera que es una pieza fundamental del equipo, que espera tener al delantero por mucho tiemnpo más. Daniel Mosquera: fue titular y jugó 88 minutos en el empate de Hellas Verona en su visita al Mantova por la jornada 11 de la Serie B de Italia.

fue titular y jugó 88 minutos en el empate de Hellas Verona en su visita al Mantova por la jornada 11 de la Serie B de Italia. Camilo Durán: el talentoso delantero del Celtic de Escocia, se reportó con la asistencia del 1-0 de su equipo en condición de local ante Kilmarnock.

el talentoso delantero del Celtic de Escocia, se reportó con la asistencia del 1-0 de su equipo en condición de local ante Kilmarnock. Óscar Perea: Pumas y América protagonizaron uno de los mejores partidos de la jornada en la Liga MX, empataron 2-2 en CU. El delantero colombiano jugó 72 minutos y se reportó con una de las asistencias para ‘Las Águilas’.

Pumas y América protagonizaron uno de los mejores partidos de la jornada en la Liga MX, empataron 2-2 en CU. El delantero colombiano jugó 72 minutos y se reportó con una de las asistencias para ‘Las Águilas’. Óscar Cortés: el extremo que reemplazó a Jaminton Campaz en la convocatoria, hizo un gol en la victoria 0-2 de Huracán sobre Argentinos Jrs en La Paternal.

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