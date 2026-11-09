Así les fue a los jugadores de la Selección Colombia el fin de semana del 6 al 8 de noviembre de 2026: destacados y complicados
En Claro Sports les traemos todos los detalles de los jugadores convocados por Néstor Lorenzo para la próxima fecha FIFA.
El pasado viernes 6 de noviembre el director técnico Néstor Lorenzo entregó la lista de convocados por la Selección Colombia para la fecha FIFA de noviembre, serán dos partidos en los que la ‘Tricolor’ enfrentará a Chile en ambas oportunidades, el primero en Cali, Valle del Cauca y el segundo en Santiago, así le dará finiquito al 2026.
Como suele suceder en este tipo de llamados a jugadores, siempre habrá polémica, sin embargo todo parece indicar que en esta oportunidad han caído muchos más ‘baldados de agua fría’ a Lorenzo y su cuerpo técnico, ya que las ausencias de Álvaro Montero, Carlos Andrés Gómez y otras piezas generó molestia en equipos como Atlético Nacional, club del cual fueron citados Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo, en medio de la semifinal de Copa BetPlay ante Once Caldas.
Arqueros
- Camilo Vargas: el guardameta bogotano vuelve a la convocatoria de la Selección Colombia, tras perderse la fecha FIFA de septiembre y octubre. Este domingo fue titular y jugó los 90 minutos en la derrota de Atlas a manos de Pachuca en condición de local.
- Aldair Quintana: el cancerbero sigue en las ‘mieles’ del triunfo con Independiente Del Valle, que tiene pinta de campeón en Ecuador. Fue titular y jugó todo el partido en el que su equipo le ganó 2-4 al Aucas de visitante.
- Devis Vásquez: después de haber debutado esta temporada con la Roma en el partido por UEFA Champions League en Old Trafford contra Manchester United, volvio a ser inicialista, esta vez por Serie A, en la goleada de la ‘Loba’ 3-0 de local ante Sassuolo.
Defensas
- Daniel Muñoz: el lateral derecho fue pieza clave de la victoria del Nottingham Forest sobre el Manchester City 3-1, en una jornada más de la Premier League. Fue uno de los más destacados de uno de los batacazos de este fin de semana a nivel mundial en el fútbol.
- Juan David Cabal: jugó 56 minutos en el partidazo que dieron Fiorentina y Juventus en una fecha más de la Serie A, el cual terminó 2-2.
- Jhon Lucumí: titular y jugó 89 minutos en el empate 2-2 entre Fiorentina y Juventus.
- Édier Ocampo: el ex-Atlético Nacional fue inicialista en la victoria a domicilio del Vancouver Whitecaps sobre CF Montreal. Vio la tarjeta amarilla y salió para el segundo tiempo.
- Dávinson Sánchez: Galatasaray ganó 4-3 a Amedspor por la Súperliga de Turquía, el colombiano fue titular y jugó el partido completo.
- Kevin Andrade: el zurdo fue titular y jugó todo el compromiso, en lo que fue el empate entre Zenit y FK Rostov en la Premier League de Rusia.
- Juan David Arizala: Venezia y venció al Udinese 2-1 de local, el ex-Independiente Medellín no vio minutos en dicho compromiso.
- Samuel Velásquez: a Atlético Nacional se le iba complicando el partido ante Deportivo Pereira, el ‘Verdolaga’ finalmente ganó 4-3 y el lateral izquierdo fue titular, jugó el partido completo y vio la tarjeta amarilla.
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Mediocampistas
- Gustavo Puerta: el mediocampista de primera línea, entró desde el banquillo luego que su compañero Santiago Hezze se lesinara. Jugó 34 minutos en el empate de Olympiakos y PAOK.
- Nelson Deossa: Betis venció 0-2 al Elche por LaLiga, el zurdo entró desde el banco y jugó solamente 7 minutos.
- Jefferson Lerma: fue titular, jugó los 90 minutos y recibió una tarjeta amarilla en la derrota de su equipo, Crystal Palace, a manos de Liverpool 1-3. También tuvo un fuerte encontronazo con el argentino Alexis Mac Allister.
- Jhon Solís: el ex-Atlético Nacional fue titular y jugó los 70 minutos en la victoria Birmingham sobre Swansea, en una jornada más del Championship de Inglaterra, segunda división.
- Daniel Arcila: el Club León empató de local 1-1 con Chivas, el colombiano fue titular y jugó los 90 minutos de este compromiso válido por la Liga MX.
- Juan Manuel Rengifo: la joya de Atlético Nacional se reportó con 2 asistencias en la victoria 4-3 ante Deportivo Pereira. Fue titular y jugó 68 minutos.
- Jhon Arias: Vasco da Gama y Palmeiras protagonizaron un partidazo en las semifinales de la Copa de Brasil, el chocoano fue titular y jugó 71 minutos. Protagonizó una linda imagen al abrazar a su compatriota Carlos Andrés Gómez, que desperdició el cobro con el que eliminaron al cuadro de Río de Janeiro.
- Yáser Asprilla: Girona cayó 0-1 ante Almería de local. El nacido futbolísticamente en la cantera de Envigado de Colombia fue suplente, pero entró al segundo tiempo y completó 27 minutos.
- Matías Orozco: Castellón empató 2-2 con Burgos FC en la segunda división de España. El ex-Deportivo Cali fue titular pero se marchó del partido luego de ver la roja directa.
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Delanteros
- Camilo Mena: una de las sorpresas de esta nueva convocatoria de la Selección Colombia. El delantero de 24 años fue titular y jugó los 90 minutos en la derrota de su equipo Korona Kielce ante Rodomiak Radom en Polonia.
- Luis Javier Suárez: como nos tiene acostumbrados, el samario se reportó con el gol que le dio la victoria al Sporting CP sobre Moreirense. Su nuevo técnico lo halagó y considera que es una pieza fundamental del equipo, que espera tener al delantero por mucho tiemnpo más.
- Daniel Mosquera: fue titular y jugó 88 minutos en el empate de Hellas Verona en su visita al Mantova por la jornada 11 de la Serie B de Italia.
- Camilo Durán: el talentoso delantero del Celtic de Escocia, se reportó con la asistencia del 1-0 de su equipo en condición de local ante Kilmarnock.
- Óscar Perea: Pumas y América protagonizaron uno de los mejores partidos de la jornada en la Liga MX, empataron 2-2 en CU. El delantero colombiano jugó 72 minutos y se reportó con una de las asistencias para ‘Las Águilas’.
- Óscar Cortés: el extremo que reemplazó a Jaminton Campaz en la convocatoria, hizo un gol en la victoria 0-2 de Huracán sobre Argentinos Jrs en La Paternal.