Independiente Santa Fe y Millonarios, en el top 10 de las nóminas más ‘experimentadas’ del fútbol sudamericano

Ambos equipos capitalinos cuentan en su plantilla con jugadores con paso por el fútbol europeo.

Santa Fe y Millonarios en un ranking/ Vizzor.

Independiente Santa Fe goleó 5-0 a Deportivo Pasto este domingo, en el marco de la jornada 18 de la Liga BetPlay 2026-II. Los goles llegaron por cuenta de Hugo Rodallega con 3 anotaciones, Franco Fagúndez y un autogol para sellar el triunfo en El Campín, con el que aseguraron su clasificación de una vez por todas a los cuadrangulares.

Mientras tanto Millonarios vio la derrota a segunda hora de este domingo. Cayó a manos del Deportes Tolima 2-1 gracias a los goles de Kevin Flórez y Ever Valencia para el local, mientras tanto la ‘diana’ de la visita fue obra de Juan Guillermo Cuadrado, el experimentado jugador ejecutó un tiro libre imposible de atajar del arquero Miguel Ortega.

Precisamente hablando de Huro Rodallega y Juan Guillermo Cuadrado, quienes fueron protagonistas de esta jornada del fútbol colombiano, en las últimas horas el grupo de investigación del Observatorio de Fútbol del CIES reveló que Independiente Santa Fe y Millonarios se encuentran en el top 10 de las nóminas con mayor promedio de edad del fútbol sudamericano.

Con un promedio de 31.0 años el equipo de Pablo Repetto se encuentra en la segunda posición de este ranking, únicamente superado por Sport Huankayo del Perú con 31.3. Mientras tanto los de Alberto Gamero es 4 con 30.7 en el promedio, el tercero es Fluminense del colombiano Kevin Serna y la tabla la cierra Remo de Brasil con 30.4.

Los 5 jugadores más veteranos de Independiente Santa Fe 2026

Hugo Rodallega – 41 años.

Emmanuel Olivera – 36 años.

Daniel Torres – 36 años.

Andrés Mosquera Marmolejo – 35 años.

Omar Fernández Frasica – 33 años.

Los 5 jugadores más veteranos de Millonarios 2026

Carlos Darwin Quintero – 39 años.

David Mackalister Silva – 39 años.

Juan Guillermo Cuadrado – 38 años.

Danovis Banguero – 37 años.

Javier Burrai – 36 años.

Recientemente al Fútbol Profesional Colombiano han llegado jugadores de la talla de Hugo Rodallega (41 años), Juan Guillermo Cuadrado (38 años), Jackson Martínez (40 años), James Rodríguez (35 años), Franco Armani (40 años), y se mantienen otros como Daniel Torres (36 años), Edwin Cardona (33 años) y varios más los cuales llenan de experiencia al rentado nacional para la obtención de títulos en sus respectivos clubes.|

Lea también: