Oficial: La convocatoria de Néstor Lorenzo para los partidos amistosos ante Chile

Con intenciones de seguir renovando, Lorenzo entregó la lista de citados para la doble confrontación ante los australes.

Néstor Lorenzo, con Colombia. – Jamie Sabau, Getty Images, vía AFP.

Se avecina otra fecha FIFA con el famoso parón de clubes. La Selección Colombia, en este caso, cerrará su participación en un 2026 con sentimientos encontrados. Muchos esperaban más de la actuación ‘Tricolor’ en la Copa del Mundo, desatando cierto divorcio con un sector de la afición. Por ahora, el técnico Néstor Lorenzo avanza en su labor de reivindicación con la gente y la inclusión de nuevos jugadores pensando en el próximo proceso.

Pasando la página, Colombia tuvo tres compromisos de preparación en Estados Unidos. Igualó 1-1 ante México, seguido de una caída 0-1 a manos de Paraguay y el festejo 2-0 contra Perú. Ahora le espera una doble confrontación, que será frente a Chile en la segunda y tercera semana de noviembre.

El 13 de noviembre, en el Pascual Guerrero de Cali, así como el 17 del mismo mes en Santiago de Chile, serán las fechas de los compromisos de fogueo para la Tricolor ante la Roja. Con las bajas de Luis Díaz, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Ríchard Ríos, ausentes por lesión, el estratega ventiló la lista de citados. Con caras nuevas y otros ‘viejos conocidos’, esta es la nómina de viajeros Colombia para los duelos de preparación:

Convocatoria de la Selección Colombia para los partidos amistosos de noviembre

Arqueros:

Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU)

Camilo Vargas – Club Atlas (MEX)

Devis Vásquez – AS Roma (ITA)

Defensores:

Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (ENG)

Juan David Cabal – Juventus FC (ITA)

Jhon Lucumí – Juventus F.C. (ITA)

Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (CAN)

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

Kevin Andrade – Zenit F.C. (RUS)

Juan Arizala – Udinese Calcio (ITA)

Samuel Velásquez – Atlético Nacional (COL)

Mediocampistas

Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (GRE)

Nelson Deossa – Real Betis Balompié (ESP)

Jefferson Lerma – Crystal Palace F. C (ENG)

Jhon Solis – Birmingham City Football Club (ENG)

Daniel Arcila – Club León (MEX)

Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL)

Jhon Arias – Palmeiras (BRA)

Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)

Matías Orozco – C.D. Castellón (ESP)

Delanteros

Camilo Mena– Korona Kielce (POL)

Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)

Daniel Mosquera – Hellas Verona (ITA)

Camilo Durán – Celtic F.C. (SCO)

Óscar Perea – Club América (MEX)

Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)

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Calendario de partidos de la Selección Colombia para los amistosos de noviembre

Después del fin de semana, los jugadores irán llegando a territorio colombiano para afrontar los duelos ante Chile. El primer duelo está pactado para el viernes 13 de noviembre, sobre las 7:00 de la noche (hora COL). El segundo examen, en la capital chilena, tiene horario por definir.

13.11.2026 | Colombia vs Chile | 7:00 p.m. | Estadio Pascual Guerrero (Cali).

17.11.2026 | Chile vs Colombia | Horario por definir | Estadio Nacional (Santiago de Chile).

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