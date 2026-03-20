Oficial: así es la segunda camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Adidas reveló la camiseta de que usará la Selección Colombia cuando oficie de visitante en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Camiseta visitante de la Selección Colombia | @adidasfootball

Cada vez falta menos para la Copa Mundial de la FIFA 2026. De hecho, esta semana que finaliza el mes de marzo se jugará una de las últimas jornadas de partidos amistosos antes de la cita orbital. Justamente, en la doble fecha FIFA se estrenará la camiseta visitante de la Selección Colombia para el Mundial.

Luis Díaz con la segunda camiseta de la Selección Colombia | @adidasfootball

Diferentes tonos azules y franjas en un novedoso tono del color amarillo es lo que más llama la atención del lanzamiento de Adidas. Un diseño que en una primera instancia había sido muy criticado, pero que ya con la revelación al 100 % ha cambiado bastantes opiniones.

Camiseta alternativa de la Selección Colombia para el Mundial | @adidasfootball

Así las cosas, esta será la camiseta que la Selección Colombia utilice cuando oficie en condición de visitante o el juego lo amerite. Vale la pena destacar que, en los últimos dos mundiales a los que la ‘tricolor’ ha asistido nunca ha portado una camiseta sin rojo o naranja en su diseño.

Luis Díaz con la camiseta de la Selección Colombia | @adidasfootball

¿Cuándo se estrenará la nueva camiseta de la Selección Colombia?

Los partidos más cercanos de la Selección Colombia son en la doble fecha FIFA de la última semana del mes de marzo. El próximo jueves 26 de marzo, en Orlando, Estados Unidos, colombianos y croatas se darán cita en el Camping World Stadium para disputar el primer juego de esta doble jornada.

Tres días después, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se verá las caras con la siempre poderosa Selección de Francia. El domingo 29 de marzo en el Northwest Stadium, ubicado en Maryland, Estados Unidos, colombianos y franceses jugarán uno de los últimos partidos antes del Mundial 2026.

Vale destacar que, el debut de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFa 2026, será el 17 de junio ante Uzbekistán en el mítico Estadio Azteca. Luego tendrá el reto de enfrentar a la selección que clasifique del repechaje entre la República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia. La fase de grupos la cerrará en Miami contra nada más y nada menos que la Selección de Portugal.

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