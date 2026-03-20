El Estadio Azteca sin Leo Messi ni Cristiano Ronaldo: un golpe de mala suerte para la afición mexicana

Portugal no convocó a Cristiano Ronaldo porque el delantero tiene una lesión, mientras que el Inter Miami de Messi quedó eliminado en Concachampions

Leo Messi y Cristiano Ronaldo no vendrán a México | Claro Sports

El Estadio Azteca, uno de los recintos más emblemáticos del fútbol mundial, que en su momento tuvo el privilegio de albergar en su máximo esplendor a figuras históricas como Pelé y Diego Armando Maradona, no podrá contar con la presencia de Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi en su esperada reinauguración rumbo al Mundial 2026. La ausencia de ambos futbolistas, considerados entre los mejores de este siglo, ha generado una notable decepción entre la afición mexicana, que anhelaba verlos en acción dentro de uno de los escenarios más icónicos del fútbol internacional.

En el caso de Lionel Messi, el destino parecía alinearse para su visita a la capital mexicana con el Inter Miami, gracias a un posible enfrentamiento ante el América en la Concachampions. Sin embargo, las aspiraciones se desvanecieron cuando el conjunto de las Garzas quedó eliminado, frustrando así la posibilidad de que el astro argentino pise el pasto del inmueble de la Ciudad de México.

Todas las esperanzas recayeron en Cristiano Ronaldo, quien estaba contemplado para participar con la selección de Portugal en un partido organizado específicamente para la reinauguración del Estadio Azteca. No obstante, una lesión impedirá su presencia en el encuentro programado para este próximo 28 de marzo frente al combinado Tricolor.

Con miras a la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en Norteamérica, el Estadio Azteca cerró sus puertas el 26 de mayo de 2024 con el objetivo de iniciar una profunda renovación del recinto, el cual será sede del partido inaugural del torneo el próximo verano. Bajo este panorama, la selección mexicana tiene previsto reabrir el estadio este sábado 28 de marzo en un encuentro frente a Portugal, una de las selecciones señaladas como candidata a ser protagonista en el Mundial 2026.

La expectativa en torno al partido creció por la posibilidad de contar con Cristiano Ronaldo, uno de los máximos referentes en la historia del fútbol. Sin embargo, el delantero portugués sufrió una lesión en el tobillo el pasado 28 de febrero durante un partido entre Al Nassr y Al Feiha. Aunque se mantenía la esperanza de una pronta recuperación del jugador de la Saudi Pro League, finalmente no logró estar disponible y quedó fuera de la convocatoria presentada por Roberto Martínez este viernes 20 de marzo.

En ese mismo contexto, también se esperaba la posibilidad de ver a Lionel Messi con el Inter Miami CF frente al Club América en la Concachampions, siempre y cuando ambos equipos lograran avanzar en los octavos de final. El conjunto azulcrema cumplió con su tarea al imponerse al Philadelphia Union, lo que dejó la expectativa puesta en el equipo de las Garzas; sin embargo, una sorpresiva derrota ante el Nashville SC terminó por apagar el escenario y con ello la posibilidad de ver al ‘10’ de la albiceleste y del conjunto rosa en el Estadio Azteca.

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