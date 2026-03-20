Resultados de loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 19 de marzo de 2026

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances del territorio colombiano para el 19 de marzo.

Balotas de las loterías y chances | Foto: referencial

Muy cerca del penúltimo fin de semana del mes de marzo y los juegos de azar siguen haciendo de las suyas. Las loterías y chances volvieron a realizar un sorteo para buscar nuevos ganadores y entregar un par de millones de pesos. En Claro Sports les contamos los detalles para este 19 de marzo.

Lotería de Bogotá

Sorteo: 2839.

2839. Premio mayor: 10.000 millones de pesos.

10.000 millones de pesos. Número: 1509.

1509. Serie: 303.

Lotería del Quindío

Sorteo: 3007.

3007. Premio mayor: 2.000 millones de pesos.

2.000 millones de pesos. Número: 7643.

7643. Serie: 115.

Resultados de chances, jueves 19 de marzo:

Dorado: Mañana 7434 – La 5ta 3 – Tarde 8662 – La 5ta 6

Mañana 7434 – La 5ta 3 – Tarde 8662 – La 5ta 6 Culona: Día 3560 – Noche 0836

Día 3560 – Noche 0836 Astro Sol: 9392 – Signo Libra

9392 – Signo Libra Astro Luna: 6001 – Signo Escorpio

6001 – Signo Escorpio Pijao de Oro: 5081 – La 5ta 8

5081 – La 5ta 8 Paisita: Día 1191 – La 5ta 3 – Noche 7691

Día 1191 – La 5ta 3 – Noche 7691 Chontico: Día 5359 – La 5ta 6 – Noche 4854 – La 5ta 3

Día 5359 – La 5ta 6 – Noche 4854 – La 5ta 3 Cafeterito: Tarde 0108 – La 5ta 4 – Noche 8162 – La 5ta 1

Tarde 0108 – La 5ta 4 – Noche 8162 – La 5ta 1 Sinuano: Día 9645 – La 5ta 6 – Noche 5834 – La 5ta 8

Día 9645 – La 5ta 6 – Noche 5834 – La 5ta 8 Cash Three: Día 752 – Noche 801

Día 752 – Noche 801 Play Four: Día 9860 – Noche 2125

Día 9860 – Noche 2125 Samán: Día 9229

Día 9229 Caribeña: Día 6687 – La 5ta 7 – Noche 5774

Día 6687 – La 5ta 7 – Noche 5774 Motilón: Tarde 2476 – La 5ta 2 – Noche 4476 – La 5ta 6

Tarde 2476 – La 5ta 2 – Noche 4476 – La 5ta 6 Fantástica: Día 1998 – La 5ta 0 – Noche 1737 – La 5ta 8

Día 1998 – La 5ta 0 – Noche 1737 – La 5ta 8 Antioqueñita: Día 5135 – La 5ta 9 – Tarde 8971 – La 5ta 8

Día 5135 – La 5ta 9 – Tarde 8971 – La 5ta 8 Win 4: 8166

8166 Evening: 1919

¿Qué hacer si se gana un premio?

La manera más apropiada de actuar al ganar un premio sería guardar bien el tiquete de compra y proceder a consultar las condiciones específicas plasmadas en los reglamentos de la compañía organizadora. Esta información puede estar en el mismo tiquete o en el sitio web oficial.

Allí se indicarán los pasos concretos a seguir, dependiendo de la cantidad de dinero en la que consista el premio. Es posible que este se pueda reclamar en cualquier punto de venta si no supera los límites indicados por la empresa o que la persona deba reunir una documentación e ir a una oficina especializada para realizar el cobro.

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