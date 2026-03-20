¡Se acaba la espera! Esta es la fecha del amistoso México vs Portugal en el renovado Estadio Azteca

A pesar de la ausencia de Cristiano Ronaldo, este encuentro marcará un duelo internacional de alto nivel y la reinauguración del histórico inmueble rumbo al Mundial 2026

México, listo para la renovación del Azteca, sin Cristiano Ronaldo | Reuters/Imago7

La cuenta regresiva terminó y la selección mexicana ya tiene todo listo para protagonizar uno de los partidos más esperados del 2026: el amistoso ante Portugal en el renovado Estadio Azteca. Un encuentro que no solo marcará un duelo internacional de alto nivel, sino también la reinauguración del histórico inmueble rumbo al Mundial.

La expectativa crece entre la afición por varios factores: el regreso del Coloso de Santa Úrsula y la calidad del rival europeo. A continuación, te contamos todos los detalles confirmados hasta ahora sobre este partido que promete ser un espectáculo.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de México vs Portugal en el “nuevo” Estadio Azteca?

El partido amistoso entre México y Portugal se disputará el sábado 28 de marzo de 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Este encuentro será el evento principal de la reapertura del recinto tras su proceso de renovación.

El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en un horario estelar que permitirá una gran asistencia y audiencia televisiva. El compromiso forma parte de la preparación de ambas selecciones rumbo a la Copa del Mundo 2026, donde México será uno de los países anfitriones.

¿Sí viene, o no Cristiano Ronaldo a jugar en la reinauguración del Azteca?

No, Cristiano Ronaldo no fue convocado por Roberto Martínez para jugar ante la selección mexicana. El técnico de la selección portuguesa, dio a conocer su lista final de 27 jugadores la mañana de este viernes 20 de marzo, donde se confirmó que CR7 no viajará a México, luego de la lesión que sufrió en el mes de febrero.

¿Quiénes son los convocados de México para el duelo ante los lusos?

Javier Aguirre buscaría aprovechar este partido para probar la escuadra más cercana a su ‘once ideal’, por lo que figuras que militan en Europa y la Liga MX están consideradas para enfrentar a un rival de alto calibre como Portugal:

Porteros: Raúl ‘Tala’ Rangel (Chivas), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos)

Raúl ‘Tala’ Rangel (Chivas), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos) Defensas: Jesús Gallardo (Toluca), Jesús Angulo (Tigres), Everardo López (Toluca), Johan Vásquez (Genoa), César Montes (Lokomotiv), Israel Reyes (América), Richard Ledezma (Chivas), Jorge Sánchez (PAOK)

Jesús Gallardo (Toluca), Jesús Angulo (Tigres), Everardo López (Toluca), Johan Vásquez (Genoa), César Montes (Lokomotiv), Israel Reyes (América), Richard Ledezma (Chivas), Jorge Sánchez (PAOK) Mediocampistas: Álvaro Fidalgo (Betis), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Erick Sánchez (América), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Erik Lira (Cruz Azul), Brian Gutiérrez (Chivas), Denzell García (Juárez)

Álvaro Fidalgo (Betis), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Erick Sánchez (América), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Erik Lira (Cruz Azul), Brian Gutiérrez (Chivas), Denzell García (Juárez) Delanteros: Alexis Vega (Toluca), Julián Quiñones (Al Qadisiya), Roberto Alvarado (Chivas), Raúl Jiménez (Fulham), Armando González (Chivas), Germán Berterame (Inter Miami), Guillermo Martínez (Pumas)

¿Cómo llegar al Estadio Azteca? En Metro, Metrobús y/o auto

El Estadio Azteca, ubicado al sur de la Ciudad de México, cuenta con varias opciones de acceso para los aficionados que asistirán al partido:

En transporte público, la forma más común es utilizar el Tren Ligero que conecta con la estación Tasqueña del Metro (Línea 2) la estación ‘Estadio Azteca’. Esta ruta es una de las más rápidas y económicas. Otra alternativa es el Metrobús, utilizando líneas que conectan con puntos cercanos como Perisur o Taxqueña, desde donde se puede tomar transporte complementario.

Para quienes opten por automóvil, se recomienda salir con anticipación debido al alto flujo vehicular en la zona, especialmente en eventos de gran magnitud como este. Además, es importante considerar estacionamientos oficiales y vías principales como Calzada de Tlalpan. El México vs Portugal no solo será un partido amistoso, sino un evento histórico que marcará el regreso del Estadio Azteca a la escena internacional. Con figuras de talla mundial y una afición expectante, todo apunta a una noche inolvidable en el fútbol mexicano.

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