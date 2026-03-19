Yerry Mina y otras ausencias que llaman la atención en la convocatoria de Colombia

Yerry Mina, Cucho Hernández y otros nombres importantes quedaron fuera de la convocatoria de Colombia para los amistosos ante rivales europeos.

Yerry Mina, defensor de la Selección Colombia (Foto: Vizzor).

La Selección Colombia anunció su convocatoria para los amistosos internacionales ante Croacia y Francia, dos compromisos de alto nivel que servirán como termómetro en la preparación rumbo al Mundial. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo mantiene una base consolidada, pero también dejó varias decisiones que han generado debate.

Yerry Mina, una de las ausencias que más sorprende

Sin duda, la gran novedad de la lista es la ausencia de Yerry Mina, un jugador que venía siendo habitual en las convocatorias de Lorenzo y pieza importante en la defensa del combinado nacional. Su no inclusión ha llamado la atención, teniendo en cuenta su experiencia y liderazgo en la zaga. Cabe destacar que no se encuentra lesionado.

La baja de Mina abre interrogantes sobre el armado defensivo de Colombia y podría marcar un cambio en la estructura del equipo, justo en un momento clave de cara a la consolidación del grupo que disputará la próxima Copa del Mundo.

Otros nombres que quedaron fuera

Además de Mina, la lista de ausentes incluye a futbolistas como Kevin Mier, Carlos Cuesta, Álvaro Angulo, Juan Portilla, Yaser Asprilla y ‘Cucho’ Hernández.

Estas ausencias reflejan decisiones técnicas importantes por parte del cuerpo técnico, que sigue evaluando variantes y ajustando piezas en busca del mejor rendimiento colectivo.

Una base que se mantiene

Más allá de las bajas, Lorenzo apostó por mantener gran parte de la base que ha venido utilizando en sus últimos compromisos. Jugadores consolidados y figuras que actúan en el fútbol europeo lideran una convocatoria que apunta a fortalecer la idea de juego del equipo.

El objetivo es claro: aprovechar estos amistosos para medir el nivel competitivo del grupo y seguir construyendo una identidad sólida frente a rivales de primer orden.

Pruebas exigentes ante rivales europeos

Los duelos ante Croacia y Francia representan un reto importante para Colombia. Ambos equipos cuentan con plantillas de alto nivel y serán una prueba ideal para evaluar el rendimiento del combinado nacional en escenarios de máxima exigencia.

Además, estos partidos permitirán al cuerpo técnico observar el comportamiento del equipo en contextos similares a los que enfrentará en el Mundial.

Se perfila la lista definitiva

Con el Mundial cada vez más cerca, cada convocatoria toma mayor relevancia. Las decisiones de Lorenzo comienzan a perfilar lo que podría ser la lista definitiva, donde cada detalle cuenta.

En ese camino, las ausencias, especialmente la de Yerry Mina, dejan claro que nadie tiene el puesto asegurado y que el rendimiento actual será determinante para ganarse un lugar en la cita orbital.

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