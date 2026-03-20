Portugal presenta su convocatoria para los partidos ante México y Estados Unidos

Cristiano Ronaldo no fue llamado por el técnico Roberto Martínez para los partidos amistosos del mes de marzo, priorizando llegar en su mejor momento al Mundial 2026

Lista la convocatoria de Portugal | Reuters

Este viernes 20 de marzo, el entrenador de Portugal, Roberto Martínez, dio a conocer la lista de 27 jugadores convocados para los partidos amistosos de preparación rumbo al Mundial de 2026, en la que destacó la ausencia de Cristiano Ronaldo, quien se recupera de una lesión. En esta última fecha FIFA antes del torneo, la selección portuguesa se medirá a México y Estados Unidos. Estos amistosos, que se jugarán el 28 de marzo en el Estadio Azteca y el 31 de marzo en el Estadio Mercedes-Benz en Atlanta, serán una oportunidad clave para seguir consolidando la base del equipo bajo la dirección de Martínez.

La convocatoria destaca por la presencia de figuras clave de la selección, que se encuentran en plena forma para afrontar los retos de la próxima Copa del Mundo. Portugal, que se prepara para la Copa del Mundo, donde contará con una mezcla de experimentados jugadores y talento joven. El partido ante México será en el Estadio Azteca, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que el segundo enfrentamiento serán ante Estados Unidos se jugará en Atlanta. La preparación de la selección lusa comienza oficialmente el martes, cuando el equipo se reúna en México.

A la ausencia de Cristiano Ronaldo se le suma la de Bernardo Silva y la del goleador del Toluca, Paulinho, quien se perfilaba para estar en la convocatoria tras estar en la prelista, sin embargo, la selección lusa llegará con más estrellas que deleitaran a la afición con su fútbol. A medida que se acerca el Mundial de 2026, Portugal se encuentra con un equipo más equilibrado y preparado. Los partidos contra México y Estados Unidos servirán como pruebas importantes para ajustar detalles tácticos y definir el rendimiento de los jugadores en situaciones de alta presión. Además, la estrategia de Martínez se centrará en seguir fortaleciendo la cohesión del grupo y mantener un alto nivel de competitividad, ya que estos amistosos son fundamentales para tener una preparación adecuada para la fase de clasificación.

El viaje de la selección portuguesa a México y Estados Unidos representa una oportunidad para seguir consolidando una base sólida, y será una muestra del estado actual del fútbol luso, que se perfila como uno de los equipos más destacados en la próxima edición de la Copa del Mundo. En los próximos días, los jugadores deberán aprovechar al máximo estos partidos amistosos para mantenerse en forma y pulir detalles de cara a la cita mundialista.

De cara al futuro, la selección portuguesa tiene una de sus mejores generaciones de jugadores en años, con un balance entre juventud y experiencia que promete dar frutos. A medida que se acercan las fechas de la Copa del Mundo, las expectativas son altas y las señales de que el equipo de Roberto Martínez está listo para dejar huella en la competencia se hacen más evidentes.

Porteros: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting CP)

Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting CP) Defensas: João Cancelo (FC Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), António Silva (SL Benfica), Renato Veiga (Villarreal), Pierre Kalulu (Juventus)

João Cancelo (FC Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), António Silva (SL Benfica), Renato Veiga (Villarreal), Pierre Kalulu (Juventus) Mediocampistas: Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Mallorca), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Rodrigo Mora (FC Porto)

Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Mallorca), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Rodrigo Mora (FC Porto) Delanteros: João Félix (Al Nassr), Pedro Gonçalves (Sporting CP), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Rafael Leão (AC Milan), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG).

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