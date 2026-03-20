Caos en Alajuelense: Bran termina esposado y el club toma una drástica decisión

Bran fue esposado tras un altercado y Alajuelense tomó una decisión fuerte.

Escándalo con Bran y Vargas | IMAGN IMAGES via Reuters Connect | Teletica.com

El fútbol costarricense amaneció el jueves sacudido por un escándalo que involucra directamente a dos figuras de Liga Deportiva Alajuelense. Alejandro Bran y Kenneth Vargas fueron protagonistas de un incidente policial en La Sabana que rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una fuerte reacción institucional del club rojinegro.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves en el parqueo de un complejo de apartamentos en Sabana Este, donde Bran fue intervenido por la Fuerza Pública tras un altercado que incluyó gritos, discusiones y momentos de tensión. Las imágenes del mediocampista esposado y custodiado por agentes encendieron la polémica y obligaron a Alajuelense a actuar con rapidez.

El castigo de Alajuelense a Bran y Vargas

Según confirmaron diversas fuentes, la dirigencia manuda decidió separar de manera provisional a ambos futbolistas del primer equipo. Tanto Bran como Vargas entrenarán con la categoría Sub-21 hasta nuevo aviso, en una medida disciplinaria que refleja la gravedad del episodio.

Además, los jugadores deberán ofrecer disculpas públicas a sus compañeros dentro del vestuario, quedarán fuera del compromiso ante Herediano y recibirán una multa económica interna. En el caso de Bran, la sanción también impacta a nivel internacional, ya que fue excluido de la convocatoria de la Selección de Costa Rica para los amistosos ante Jordania e Irán.

Qué pasó en el altercado en La Sabana

De acuerdo con reportes oficiales, el incidente se registró alrededor de las 5:46 a. m., cuando vecinos alertaron a la seguridad privada por ruidos molestos provocados por una motocicleta acelerando en plena madrugada. La situación derivó en un intercambio de palabras que fue escalando hasta requerir la intervención de la Fuerza Pública.

Testigos aseguran que los roces continuaron incluso tras la llegada de los oficiales, lo que derivó en la detención momentánea de Bran. Todo el episodio quedó registrado en videos que rápidamente circularon en redes sociales, amplificando el impacto mediático del caso.

Alejandro Bran se refiere al incidente de esta mañana: pic.twitter.com/waErwvi0rF — Kevin Jiménez (@KevinJimenezCR) March 19, 2026

La situación de Kenneth Vargas y el contexto del caso

Aunque Kenneth Vargas no fue el principal involucrado en el altercado, su presencia en el lugar también fue considerada por el club para aplicar las sanciones. Según versiones difundidas, ambos futbolistas se encontraban juntos durante la madrugada, en un contexto que también habría incluido consumo de licor.

Este detalle terminó de agravar la situación interna en Alajuelense, que busca mantener la disciplina en un momento clave de la temporada y evitar que este tipo de episodios afecten el rendimiento deportivo del equipo.

Un golpe para Alajuelense en un momento clave

La decisión llega en un tramo determinante del torneo, donde Alajuelense pelea por mantenerse en la parte alta y consolidar su candidatura al título. La ausencia de Bran y Vargas representa una baja sensible para el cuerpo técnico, especialmente en un partido exigente como el que se avecina ante Herediano.

Mientras tanto, el club intenta cerrar filas y enfocarse en lo deportivo, aunque el impacto del escándalo sigue generando repercusión tanto dentro como fuera del país. La situación de ambos jugadores queda ahora bajo observación, a la espera de una eventual reincorporación que dependerá de su comportamiento y evolución en las próximas semanas.

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