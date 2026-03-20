Cristiano Ronaldo no jugará ante México en el Estadio Azteca

CR7 no es convocado por Portugal para la Fecha FIFA debido la lesión de tobillo que sufrió con el Al Nassr a finales de febrero

Cristiano Ronaldo no estará con Portugal para el duelo ante México. Claro Sports

La reinauguración del Estadio Azteca acaba de perder uno de sus principales atractivos, ya que Cristiano Ronaldo no estará con la selección de Portugal, el primer rival de la selección mexicana para la Fecha FIFA de marzo, en la última ventana de partidos internacionales antes del inicio de la Copa del Mundo.

CR7 no fue incluido en la convocatoria que presentó el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, este viernes 20 de marzo. La razón es la lesión de tobillo que sufrió el astro portugués el 28 de febrero contra el Al Feiha.

Comenzaron ahí las especulaciones de la disponibilidad de Ronaldo. Se pensaba que era una lesión menor, pero las pruebas médicas indicaron que debería estar fuera entre tres y cuatro semanas. Un tiempo de recuperación que dejaba poco margen de error para estar ante México el 28 de marzo y finalmente optaron por la premura, ya que CR7 se ha perdido los últimos dos partidos de la Saudi Pro League, además de que se reprogramaron los duelos de la Champions asiática por el conflicto en Irán.

Así fue la lesión de Cristiano Ronaldo | Reuters

Antes de su lesión, Ronaldo había contribuido con un gol por partido con el Al Nassr. En 26 juegos, marcó 22 veces y dio cuatro asistencias, acercándose a los 1000 goles como profesional. Tras 26 jornadas, el equipo de CR7 es líder en la Liga de Arabia Saudita, con tres puntos de ventaja sobre el Al-Hilal, y están en cuartos de final de la Champions de Asia. Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos es su rival en esta instancia.

La convocatoria de Portugal para los partidos de la Fecha FIFA ante México y Estados Unidos

Esta es la lista de jugadores llamados por Roberto Martínez para enfrentarse a la selección mexicana y a Estados Unidos, destacando las ausencias de Cristiano Ronaldo, Bernanrdo Silva y el goleador del Toluca, Paulinho.

Porteros: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting CP)

Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting CP) Defensas: João Cancelo (FC Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), António Silva (SL Benfica), Renato Veiga (Villarreal), Pierre Kalulu (Juventus)

João Cancelo (FC Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), António Silva (SL Benfica), Renato Veiga (Villarreal), Pierre Kalulu (Juventus) Mediocampistas: Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Mallorca), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Rodrigo Mora (FC Porto)

Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Mallorca), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Rodrigo Mora (FC Porto) Delanteros: João Félix (Al Nassr), Pedro Gonçalves (Sporting CP), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Rafael Leão (AC Milan), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG).

¿Cuándo juega la selección de Portugal? Calendario de partidos

Ronaldo, en busca de disputar el sexto Mundial de su carrera (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022), tendría solo dos partidos previo a la Copa del Mundo con su selección.

Portugal es cabeza de serie del Grupo K del Mundial del 2026. Comparte sector con Colombia, Uzbekistán y el tercero saldrá del repechaje intercontinental que disputarán esta Fecha FIFA Jamaica, Nueva Caledonia y la República Democrática del Congo. Jugarán dos partidos en Houston y ante la selección colombiana será en Miami.

Amistoso | México vs Portugal | CDMX | 28 de marzo

| CDMX | 28 de marzo Amistoso | Estados Unidos vs Portugal | Foxborough | 31 de marzo

| Foxborough | 31 de marzo Amistoso | Portugal vs Chile | Sede por definir | 6 de junio

| Sede por definir | 6 de junio Amistoso | Portugal vs rival por definir | Sede por definir | 10 de junio

| Sede por definir | 10 de junio Mundial | Portugal vs Repechaje | Houston | 17 de junio

| Houston | 17 de junio Mundial | Portugal vs Uzbekistán | Houston | 23 de junio

| Houston | 23 de junio Mundial | Colombia vs Portugal | Miami | 27 de junio

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