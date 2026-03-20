Malacateco dice adiós a Roberto Montoya y tiene nuevo entrenador

El reto será salvar al equipo del descenso en Guatemala.

Minor Díaz, nuevo entrenador del Malacateco | Emisoras Unidas

Deportivo Malacateco tomó una decisión fuerte en medio de su crisis deportiva y confirmó la salida del técnico mexicano Roberto Montoya, quien dejó el cargo tras una preocupante racha de resultados en el Torneo Clausura 2026. La derrota 1-0 ante Mixco terminó de acelerar una determinación que la directiva ya venía analizando desde hace varias jornadas.

El conjunto fronterizo atraviesa uno de sus momentos más delicados en la temporada. Actualmente se ubica en la última posición del Clausura con apenas 12 puntos en 14 jornadas, y acumula siete partidos consecutivos sin ganar, con un saldo de cinco derrotas y dos empates, números que encendieron las alarmas en la institución.

Minor Díaz, el elegido para salvar a Malacateco

Ante este panorama, la junta directiva se movió rápidamente y confirmó la llegada del costarricense Minor Díaz como nuevo entrenador. El estratega asume el reto con el objetivo claro de revertir la situación y asegurar la permanencia del equipo en la Liga Nacional.

“Llegar en esta situación es complicada, pero sabemos que tenemos la capacidad. Hay un buen plantel y antes de venir analicé las posibilidades de salir de la posición en la que estamos”, expresó Díaz en declaraciones a Guatefutbol.com, dejando claro que asume el desafío con confianza.

La preocupación en la tabla acumulada

Más allá del mal presente en el Clausura, el principal foco de alerta está en la tabla acumulada. Malacateco suma 43 puntos y ocupa la octava posición, pero apenas tiene un margen mínimo sobre la zona de descenso, lo que obliga al equipo a reaccionar de inmediato para evitar complicaciones mayores. La presión es total en el entorno de los Toros, que saben que cada punto será clave en la recta final del campeonato para asegurar su continuidad en la máxima categoría del fútbol guatemalteco.

Roberto Montoya deja el cargo tras dirigir 30 partidos entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026. Durante su ciclo, el mexicano consiguió 12 victorias, tres empates y sufrió 15 derrotas, números que terminaron marcando su salida en un momento crítico para el club. Si bien tuvo pasajes positivos, la falta de regularidad y la reciente racha negativa fueron determinantes para que la dirigencia optara por un cambio en el banquillo.

Un nuevo desafío para Minor Díaz

A sus 45 años, Minor Díaz asume su primera experiencia en el fútbol guatemalteco luego de dirigir en la Primera División de Costa Rica a equipos como UCR, Guanacasteca, Liberia y Sporting FC. Su llegada representa una apuesta importante para el club en busca de un cambio inmediato. Ahora, el técnico tico tendrá la misión de levantar a un equipo golpeado, recuperar la confianza del plantel y sumar los puntos necesarios para evitar el descenso. Malacateco inicia una nueva etapa en un momento límite, donde cada partido será una final.

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