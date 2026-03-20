Agenda de los jugadores de Selección Colombia del 20 al 22 de marzo de 2026

En Claro Sports se pueden informar de todos y cada unos de los partidos que enfrentarán los jugadores convocados a la Selección Colombia.

Luis Javier Suárez, la cuota goleadora de Selección Colombia | REUTERS/Pedro Nunes

Ya es un hecho la nueva convocatoria de la Selección Colombia para los partidos amistoso ante Croacia y Francia, el próximo jueves 26 y domingo 29 de marzo. Polémicas, ausencias, nuevos nombres, pero mucha ilusión es lo que rodea al equipo que representa a más de 50 millones de colombianos.

En las portería no hubo cambios, pero en la defensa sí. Yerry Mina, Álvaro Angulo y Cristian Borja no fueron llamados y en su reemplazo entraron Yerson Mosquera, Juan David Cabal y Déiver Machado. En la zona de volantes, Juan Camilo Portilla salió de la lista y Jáminton Campaz volvió a aparecer.

Porteros

Álvaro Montero: con Vélez Sarsfield de Argentina, recibe a Lanús en la Liga Argentina el sábado, 21 de marzo, a las 1:30 p.m.

con Vélez Sarsfield de Argentina, recibe a Lanús en la Liga Argentina el sábado, 21 de marzo, a las 1:30 p.m. Camilo Vargas: con Atlas de México, visita a Querétaro en la Liga MX el sábado, 21 de marzo, a las 6:00 p.m.

con Atlas de México, visita a Querétaro en la Liga MX el sábado, 21 de marzo, a las 6:00 p.m. David Ospina: con Atlético Nacional de Colombia, recibe a Internacional de Bogotá en la Liga BetPlay el sábado, 21 de marzo, a las 8:30 p.m.

Defensores

Déiver Machado: con Nantes de Francia, recibe a Estrasburgo en la Ligue 1 el domingo, 22 de marzo, a las 2:45 p.m.

con Nantes de Francia, recibe a Estrasburgo en la Ligue 1 el domingo, 22 de marzo, a las 2:45 p.m. Yerson Mosquera: sin actividad con Wolverhampton de Inglaterra este fin de semana.

sin actividad con Wolverhampton de Inglaterra este fin de semana. Daniel Muñoz: sin actividad con Crystal Palace de Inglaterra este fin de semana.

sin actividad con Crystal Palace de Inglaterra este fin de semana. Dávinson Sánchez: sin actividad con Galatasaray de Turquía este fin de semana.

sin actividad con Galatasaray de Turquía este fin de semana. Jhon Lucumí : con Bologna de Italia, recibe a Lazio en la Serie A el domingo, 22 de marzo, a las 9:00 a.m.

: con Bologna de Italia, recibe a Lazio en la Serie A el domingo, 22 de marzo, a las 9:00 a.m. Johan Mojica: con Mallorca de España, visita al Elche en LaLiga el sábado, 21 de marzo, a las 8:00 a.m.

con Mallorca de España, visita al Elche en LaLiga el sábado, 21 de marzo, a las 8:00 a.m. Santiago Arias: con Independiente de Argentina, visita a Talleres de Córdoba en la Liga Argentina el sábado, 21 de marzo, a las 6:00 p.m.

con Independiente de Argentina, visita a Talleres de Córdoba en la Liga Argentina el sábado, 21 de marzo, a las 6:00 p.m. Juan David Cabal: con Juventus de Italia, recibe a Sassuolo en la Serie A el sábado, 21 de marzo, a las 2:45 p.m.

Centrocampistas

Gustavo Puerta: con Racing de Santander de España, recibe al Albacete en LaLiga 2 el sábado, 21 de marzo, a las 10:15 a.m.

con Racing de Santander de España, recibe al Albacete en LaLiga 2 el sábado, 21 de marzo, a las 10:15 a.m. James Rodríguez: con Minnesota United de Estados Unidos, recibe a Seattle Sounders en la MLS el domingo, 22 de marzo, a las 1:30 p.m.

con Minnesota United de Estados Unidos, recibe a Seattle Sounders en la MLS el domingo, 22 de marzo, a las 1:30 p.m. Jéfferson Lerma: sin actividad con Crystal Palace de Inglaterra este fin de semana.

sin actividad con Crystal Palace de Inglaterra este fin de semana. Jhon Arias: con Palmeiras de Brasil, visita a Sao Paulo en el Brasileirao el sábado, 21 de marzo, a las 7:00 p.m.

con Palmeiras de Brasil, visita a Sao Paulo en el Brasileirao el sábado, 21 de marzo, a las 7:00 p.m. Jáminton Campaz: con Rosario Central de Argentina, visita a Independiente Rivadavia en la Liga Argentina el domingo, 22 de marzo, a las 8:15 p.m.

con Rosario Central de Argentina, visita a Independiente Rivadavia en la Liga Argentina el domingo, 22 de marzo, a las 8:15 p.m. Kevin Castaño: con River Plate de Argentina, visita a Estudiante RC en la Liga Argentina el domingo, 22 de marzo, a las 3:45 p.m.

con River Plate de Argentina, visita a Estudiante RC en la Liga Argentina el domingo, 22 de marzo, a las 3:45 p.m. Ríchard Ríos: con Benfica de Portugal, visita a Vitória Guimarães en la Primeira Liga el sábado, 22 de marzo, a la 1:00 p.m.

con Benfica de Portugal, visita a Vitória Guimarães en la Primeira Liga el sábado, 22 de marzo, a la 1:00 p.m. Juan Fernando Quintero: con River Plate de Argentina, visita a Estudiante RC en la Liga Argentina el domingo, 22 de marzo, a las 3:45 p.m.

con River Plate de Argentina, visita a Estudiante RC en la Liga Argentina el domingo, 22 de marzo, a las 3:45 p.m. Jorge Carrascal: con Flamengo de Brasil, visita a Corinthinas en el Brasileirao el domingo, 22 de marzo, a las 6:30 p.m.

Atacantes

Carlos Andrés Gómez: con Vasco Da Gama de Brasil, recibe a Gremio en el Brasileirao el domingo, 22 de marzo, a las 2:00 p.m.

con Vasco Da Gama de Brasil, recibe a Gremio en el Brasileirao el domingo, 22 de marzo, a las 2:00 p.m. Jhon Córdoba: con Krasnodar de Rusia, recibe a Pari NN en la Liga Premier el sábado, 21 de marzo, a las 10:15 a.m.

con Krasnodar de Rusia, recibe a Pari NN en la Liga Premier el sábado, 21 de marzo, a las 10:15 a.m. Johan Carbonero: con Internacional de Porto Alegre de Brasil, recibe a Chapecoense en el Brasileirao el domingo, 22 de marzo, a las 4:30 p.m.

con Internacional de Porto Alegre de Brasil, recibe a Chapecoense en el Brasileirao el domingo, 22 de marzo, a las 4:30 p.m. Luis Díaz: con Bayern Múnich de Alemania, recibe a Unión Berlín en la Bundesliga el sábado, 21 de marzo, a las 9:30 a.m.

con Bayern Múnich de Alemania, recibe a Unión Berlín en la Bundesliga el sábado, 21 de marzo, a las 9:30 a.m. Luis Javier Suárez: con Sporting de Lisboa de Portugal, visita a Alverca en la Primeira Liga el domingo, 22 de marzo, a la 1:00 p.m.

con Sporting de Lisboa de Portugal, visita a Alverca en la Primeira Liga el domingo, 22 de marzo, a la 1:00 p.m. Rafael Santos Borré: con Internacional de Porto Alegre de Brasil, recibe a Chapecoense en el Brasileirao el domingo, 22 de marzo, a las 4:30 p.m.

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