Oficial: Ramón Jesurun es reelegido como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol

Había polémica alrededor del nombre de Ramón Jesurun, pero tras la aprobación del Ministerio del Deporte, fue reelegido.

Ramon Jesurun Federación Colombia de Fútbol/ FCF.

Recientemente se celebró la asamblea de la Federación Colombiana de Fútbol, en la cual se realizó la posesión de su órgano directivo para los próximos 4 años, es decir estarán en este mandato hasta el 2030. Tal vez la decisión más polémica se hizo oficial, se trata de Ramón Jesurun, quien volverá a estar al frente de la presidencia.

“El Comité Ejecutivo quedó integrado por Ramón Jesurun Franco, reelegido por segunda vez consecutiva como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol”, indicaron en un comunicado. Además: “Los vicepresidentes Carlos Mario Zuluaga y Álvaro González Alzate, así como por Óscar Astudillo, Alejandro Arteta, Juan Fernando Mejía y Jaime Ordóñez”, agregaron.

“También quedaron conformadas las siete Comisiones Asesoras de la Federación, cuyos integrantes acompañarán la gestión del Comité Ejecutivo en las diferentes áreas de trabajo de la FCF también durante el periodo 2026-2030″, ultimó la entidad deportiva colombiana.

¿Por qué había polémica con la reelección de Ramón Jesurún en FCF?

Desde hace semanas, después de la eliminación de Colombia del Mundial 2026, había polémica sobre la reelección de Ramón Jesurún en la Federación Colombiana de Fútbol por cuestiones jurídicas. Todo alrededor del artículo 21 del Decreto Ley 1228 de 1995, el cual establece límites para la permanencia de personas en los órganos de administración.

Pues bien, se cuestionaba que Jesurun ya había sido presidente de la Federación en tres periodos (2015-2018 (llegó para concluir el periodo de Luis Beoya), 2018-2022 y 2022-2026) y no podía volver a ejercer dicha función para este 2026-2030. Aquellos que se oponían a un nuevo mandato de Ramón aseguraron que tocaba contar su permanencia en el Comité Ejecutivo de la FC.

Dicho esto, el Ministerio del Deporte avaló la continuidad de Ramón Jesurun mediante la Resolución 000655 del 23 de julio de 2026, la cual concluyó que no estaba inhabilitado para dirigir en este periodo 2026-30. Y como es conocimiento de la opinión pública, este miércoles 26 de agosto se confirmó la noticia.

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