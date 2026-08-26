Checo Pérez descarta su retiro de la F1: “Me quedan un máximo de cuatro años”

El piloto mexicano habló de su futuro en la Fórmula 1, el proceso de Cadillac y el objetivo de acercarse a sus rivales

Checo Pérez revela el objetivo de Cadillac para el GP de Mónaco | Reuters

Sergio Pérez aseguró que su retiro de la Fórmula 1 no está próximo y señaló que todavía tiene objetivos pendientes dentro de la categoría. El piloto mexicano explicó que su intención es continuar en el campeonato durante los próximos años y contribuir al crecimiento de Cadillac, escudería que vive su primera temporada en la máxima categoría.

En entrevista con la revista Esses, Checo Pérez habló sobre su futuro, su etapa actual con Cadillac y el proceso que atraviesa el equipo estadounidense para reducir la distancia con sus competidores.

El mexicano indicó que todavía contempla permanecer varios años en la Fórmula 1. “No sucederá pronto… Me quedan un máximo de cuatro años”, comentó Pérez al hablar sobre la posibilidad de dejar la categoría.

Checo explicó que su trayectoria ha estado marcada por la necesidad de superar distintos momentos complicados y consideró que esa experiencia le ha permitido mantenerse en el nivel más alto del automovilismo. “Todo lo que he conseguido, lo he tenido que luchar; nada me lo han regalado. Así es como he forjado este carácter. Cuando la gente duda de ti y siempre te recuperas, te da una enorme satisfacción”, señaló.

El piloto mexicano también habló para el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond The Grid, del momento actual de Cadillac y reconoció que las últimas carreras no cumplieron con las expectativas del equipo, principalmente por la falta de evolución del monoplaza durante la primera parte de la temporada. “Creo que las últimas carreras han sido decepcionantes. Hay mucha decepción porque no hemos estado desarrollando el auto”, explicó Pérez.

El tapatío consideró que, al tratarse de una nueva estructura en Fórmula 1, el desarrollo constante debe ser una de las prioridades. Sin embargo, reconoció que el equipo tuvo un periodo en el que dejó de mostrar avances.

“Al ser un nuevo equipo es lo que deberíamos estar haciendo. No hemos estado mejorando y sentí que había un poco de estancamiento en las últimas carreras y es por eso que tuvimos que revisar las cosas sobre cómo estábamos haciendo todo”, agregó.

Pérez señaló que Cadillac todavía se encuentra en una etapa de aprendizaje debido a la reciente incorporación al campeonato, aunque insistió en que ese proceso debe reflejarse en mejoras dentro de la pista. “Obviamente, en un nuevo equipo hay muchas cosas que estamos aprendiendo constantemente”, explicó.

Durante el receso de verano, Cadillac realizó una revisión interna y comenzó la segunda parte de la temporada con Marcin Budkowski como nuevo jefe de equipo, después de la salida de Graeme Lowdon.

Para Checo, ese cambio puede ayudar a establecer una dirección más clara en el desarrollo del proyecto. El objetivo del equipo para las últimas carreras de 2026 será acercarse a las escuderías que actualmente están por delante. “Quiero ver más progreso, cerrar la brecha con los equipos que están delante de nosotros y poder mezclarnos más con ellos en las carreras”, comentó.

El mexicano también apuntó que el trabajo realizado durante esta temporada será importante para definir la base con la que Cadillac llegará a su segundo año dentro de la Fórmula 1. “Quiero ver mucho más progreso, cerrar la brecha y creo que eso nos dará un impulso enorme para comenzar el próximo año”, afirmó.

Pérez, quien consiguió el subcampeonato de pilotos durante su etapa con Red Bull, busca mantenerse en la categoría y formar parte del crecimiento de Cadillac. Para ello, considera que la experiencia acumulada durante su carrera será un elemento importante en la construcción del proyecto.

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